Segurança Social ainda só recebeu 8,3 milhões de AIMI

Até julho, o Ministério das Finanças só transferiu para a Segurança Social 8,3 milhões de euros recolhidos com o adicional ao IMI, o chamado “imposto Mortágua”, que reverte para a sustentabilidade do sistema de pensões, em conjunto com parte das receitas de IRC.

No início de julho, o ministro do Trabalho e da Segurança Social, Vieira da Silva, tinha indicado no parlamento que a entrega dos valores devidos pelo Ministério das Finanças aconteceria nas semanas seguintes. Em causa, mais de 70 milhões de euros, relativos a 2017, e outros que venham a apurar-se de 2018 – valores cobrados em imposto e ainda não transferidos.

Nos últimos dois anos, apenas 100 milhões de euros destas receitas fiscais foram encaminhados para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFFS), a almofada que serve para suster pensões em caso de défice nas contas da Segurança Social.

Já este ano, está prevista nova transferência de 50 milhões de euros, mas até julho as Finanças ainda só tinham entregado 8,3 milhões de euros.

Já na parte das receitas de IRC captadas pela Administração Tributária que reverte para a sustentabilidade das pensões, houve entrega de 33,1 milhões de 198,8 milhões de euros orçamentados para transferência este ano, segundo os dados de execução orçamental divulgados esta terça-feira.

As contas da Segurança Social registam ainda, até julho, um excedente de 1,6 mil milhões de euros com uma melhoria de mais de 426 milhões de euros face ao saldo apurado no mesmo ponto do ano passado, e que reverterá também para a almofada que socorre o sistema de pensões.

A forte subida (mais 36%) traduz melhorias na situação de emprego e também a integração dos trabalhadores independentes no sistema de descontos, este ano, numa base trimestral.

Nos primeiro sete meses do ano, a receita efetiva da Segurança Social aumentava 8% em termos homólogos, com as contribuições e quotizações a darem um salto de 8,7% (mais 826,6 milhões de euros). Trata-se do “maior crescimento registado nos últimos 18 anos”, segundo destacou em comunicado o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Já a despesa está a crescer 5,6%. Os gastos com pensões de velhice e outras prestações aumentaram 510,9 milhões de euros, ou mais 5,5%.