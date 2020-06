Segurança Social apela à atualização online dos dados

A Segurança Social está a apelar à atualização dos dados pessoais e bancários no portal online para que os beneficiários possam garantir o pagamento dos apoios sociais.

“Aceda à Segurança Social Direta com o seu número de identificação da Segurança Social (NISS) e palavra-chave e atualize o e-mail e IBAN, para receber as suas prestações sociais diretamente na sua conta bancária”, refere uma nota publicada esta sexta-feira, dia 26 de junho.

A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, já tinha feito apelo idêntico por causa do bónus salarial a pagar em julho para quem esteve em lay-off entre abril e junho. A governante apontou a “importância de os trabalhadores terem todos os seus elementos atualizados na Segurança Social direta para que isto [pagamento do complemento de estabilização] possa acontecer da melhor forma”, avisou a ministra.

Na nota publicada nesta sexta-feira, os serviços da Segurança Social indicam que os beneficiários devem aceder aos dados pessoais para atualizar contactos (e-mail) e ainda selecionar “conta bancária” para atualizar o IBAN.

“Fidelize os seus contactos, pois ao fazê-lo está a informar a Segurança Social que os dados dos seus contactos estão corretos e são fiáveis, podendo ser utilizados como meio de comunicação privilegiado”, conclui o comunicado.