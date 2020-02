Segurança Social coloca adidos em cinco países europeus para combater atrasos

O governo nomeou cinco adidos para apoiarem o processamento de novas pensões em países europeus nos quais há registo de demoras na atribuição de prestações sociais a emigrantes portugueses.

Segundo nota do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e do Ministério dos Negócios Estrangeiros, os funcionários serão destacados para as representações diplomáticas na Alemanha, em França, no Luxemburgo, no Reino Unido e na Suíça a partir de 1 de março.

“Com esta medida pretende-se dar prioridade e facilitar a ligação dos emigrantes às entidades públicas nacionais competentes em matéria de segurança social, designadamente na prestação de informação e para efeitos de reconhecimento e atribuição de prestações sociais, destacando-se as pensões”, explica a comunicação do governo.

Os cinco funcionários, dos quadros do Instituto de Segurança Social, são nomeados após a publicação de procedimentos, em agosto passado, com vista a obter manifestações de interesse na colocação no estrangeiro junto dos postos consulares.

A medida sucede a iniciativas anteriores em que a Segurança Social fez deslocar temporariamente funcionários para assistirem emigrantes portugueses no acesso a documentos comprovativos da carreira contributiva em Portugal e outros necessários para acesso a pensão. No final de 2018, organizações de apoio aos emigrantes denunciavam casos de demoras de entre dois a três anos no Luxemburgo.

Agora, diz o comunicado, as comunidades “passam, desta forma, a dispor de pontos focais do Instituto de Segurança Social na rede consular portuguesa, numa iniciativa inédita, que visa aproximar o serviço público das pessoas que vivem e trabalham fora do país, na maioria dos casos há largos anos”.

O governo indica também que irá promover sessões públicas junto dos emigrantes destes cinco países para divulgar o novo serviço da rede consular.