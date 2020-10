Segurança Social deixou de encaixar 500 milhões com isenções e reduções de contribuições

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho (D), à chegada para a sua audição perante as comissões conjuntas de Orçamento e Finanças e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, na Assembleia da República, em Lisboa, 26 de outubro de 2020. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA © LUSA

A Segurança Social deixou de encaixar cerca de 500 milhões de euros devido à isenção e reduções de contribuições previstas nas medidas de apoio à manutenção do emprego - lay-off simplificado e apoio subsequente - que permitiram às empresas em dificuldade com trabalhadores em horário reduzido reduzirem os encargos com Taxa Social Única desde abril.

O número, até aqui não disponibilizado pelo governo, foi avançado nesta segunda-feira pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, ouvida no parlamento sobre a proposta do Orçamento do Estado de 2021.

A ocasião serviu para, numa intervenção inicial dar conta do aproveitamento das medidas em vigor ao longo deste ano, com Ana Mendes Godinho a indicar que, até aqui, as diversas medidas extraordinárias de resposta à pandemia implicaram uma despesa da ordem dos dois milhões de euros, abrangendo 2,2 milhões de pessoas e 150 mil empresas.

Os números, mais uma vez atualizados pelo governo, incluem 895 mil trabalhadores abrangidos até aqui pelo mecanismo de lay-off simplificado (o regime mantém-se para estabelecimentos impedidos de abrir portas como bares e discotecas), os cerca de 200 mil trabalhadores que tiveram apoio à família com suspensão das aulas, 144 mil pessoas com baixas por quarentena ou devido à doença da covid-19, ou ainda cerca de 60 mil pessoas com prestações mínimas renovadas automaticamente (subsídio social de desemprego ou rendimento social de inserção), no balanço apresentado pela ministra.

Quanto ao futuro, e à proposta do Orçamento do Estado de 2021, Ana Mendes Godinho salientou o aumento da despesa prevista em 1960 milhões de euros, incluindo medidas estruturais, face à subida esperada dos beneficiários do subsídio de desemprego ou atualização extraordinárias nas pensões mais baixas, e as medidas extraordinárias previstas na proposta, como o novo apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores negociado à esquerda. Nomeadamente, como o Bloco de Esquerda, que acabou por anunciar o voto contra a proposta do governo.

"Claramente, para 2021, o que apresentamos é um Orçamento que reforça o Estado Social", defendeu Ana Mendes Godinho.

Mas os partidos da esquerda fizeram saber os motivos de desentendimento com o governo na proposta. O Bloco de Esquerda, por um lado, criticando a exigência das condições de recurso exigidas no acesso (os rendimentos máximos que os beneficiários podem ter), e o Partido Comunista Português, que vai abster-se na votação na generalidade da proposta, a reclamar um compromisso de maior facilitação no acesso às prestações de desemprego e de alargamento do prazo de duração do apoio.

Em atualização