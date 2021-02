Segurança Social e Instituto do Emprego vão promover contas bancárias 'low cost'

Os postos de atendimento da Segurança Social e do Instituto do Emprego vão passar a promover, a partir da próxima semana, a adesão dos cidadãos às contas bancárias 'low cost', que permitem acesso a serviços na banca a preços mais acessíveis.

A medida nasce de um protocolo assinado em julho de 2019 entre o Banco de Portugal o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) e foi anunciada esta sexta-feira numa apresentação que contou com a presença do secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, e do governador do Banco de Portugal, Mário Centeno.

"O Banco de Portugal e o MTSSS reconhecem a importância de divulgar a conta de serviços mínimos bancários, nomeadamente pela relevância que esta assume para as pessoas que não têm conta no banco e que, por essa razão, ainda recebem prestações sociais através de vale postal", refere um comunicado sobre a campanha, divulgado hoje.

A campanha "prevê que os postos de atendimento do Instituto da Segurança Social, do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, do Instituto do Emprego e Formação Profissional e do Instituto Nacional para a Reabilitação promovam a conta de serviços mínimos bancários junto dos seus utilizadores", refere o comunicado.

"Para apoiar esta divulgação serão disponibilizados vídeos, cartazes e desdobráveis que explicam as principais características da conta de serviços mínimos bancários, bem como sobre a possibilidade de a requerer", adianta.

A conta de serviços mínimos bancários tem um custo anual máximo de 4,38 euros e consiste numa conta de depósito à ordem que dá acesso a um conjunto de outros serviços bancários. A conta está disponível para quem não tenha ainda uma conta bancária ou para quem tem apenas uma conta.