Segurança Social está a colaborar com a Polícia Judiciária

A Segurança Social confirmou que a operação da Polícia Judiciária em curso, esta manhã, na Grande Lisboa para desmantelamento de uma rede criminosa de legalização de imigrantes visou dois funcionários da instituição.

Em nota de imprensa, o Instituto da Segurança Social refere que “tem vindo a prestar toda a colaboração à Polícia Judiciária, mantendo uma articulação permanente com as autoridades policiais, visando o desmantelamento de uma associação criminosa dedicada à legalização de imigrantes”.

A colaboração “enquadra-se no esforço que nos últimos anos o ISS tem vindo a desenvolver de mecanismos de prevenção contra os riscos de corrupção e de controlo das atividades exercidas, permitindo acautelar eventos geradores de risco e denunciar situações passíveis de consubstanciarem práticas corruptivas ou outras condutas ilícitas”.

O ISS indica que a operação da Polícia Judiciária “resulta da implementação desses mecanismos de prevenção e combate à fraude interna e externa e é fruto da estreita colaboração entre as entidades envolvidas, sendo que a recolha dos elementos probatórios irá contribuir para a prossecução da investigação, com vista ao apuramento de todas as condutas criminosas e da responsabilização dos seus autores”. O organismo garante que continuará a trabalhar “em articulação com as entidades competentes”.

Na nota, a Segurança Social reafirma “a sua credibilidade em todos os seus trabalhadores, que diariamente pautam as respetivas atividades por valores e deveres éticos e que contribuem para a dignificação do setor, o estabelecimento da confiança e da qualidade dos serviços prestados junto dos cidadãos”.

A Polícia Judiciária deteve dezenas pessoas esta manhã, numa megaoperação para desmantelar uma associação criminosa nas estruturas do Estado que se dedica a viabilizar a legalização de imigrantes de forma fraudulenta em troca de subornos há vários anos. Entre os detidos estão funcionários da Autoridade Tributária, da Segurança Social, uma inspetora do Serviço Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e advogados.

Os funcionários são suspeitos de se deixarem corromper por redes mafiosas com as quais têm ligações e que apostam na exploração e no tráfico de imigrantes.