Segurança Social já recebeu 120 mil pedidos de baixas devido à nova vaga da pandemia

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. © NUNO FOX/LUSA

A atual vaga de pandemia fez disparar os pedidos de subsídio por isolamento e devido à doença Covid-19 junto da Segurança Social, com o número de pedidos de apoio a rondar os 120 mil nos últimos dias, num dado avançado nesta quarta-feira pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Os contabilistas, em nome das empresas, "estão a processar 120 mil apoios relacionados com o isolamento e com as baixas associadas à Covid só agora nestes últimos dias", informou a ministra Ana Mendes Godinho nesta tarde, ao participar numa reunião online da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC).

O número avançado pela governante representa 17%, ou praticamente um quinto, do número total de baixas por quarentena e devido à doença trazida pelo novo coronavírus ao longo de todo o ano de 2021.

De acordo com as estatísticas da Segurança Social, foram processados no ano passado 719 129 subsídios por quarentena e doença Covid-19, numa despesa global de cerca de 231,4 milhões de euros.

A disseminação de variante Ómicron tem feito disparar os contágios em Portugal. Nesta quarta-feira, a Direção-Geral de Saúde dá conta de perto de 277 mil casos de infeção ativos em todo o país e de cerca de 237 mil contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.