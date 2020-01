Segurança Social promete acertar IRS nas pensões em fevereiro

A Segurança Social compromete-se a corrigir o IRS retido a mais nas pensões que já foram processadas este mês e que pagaram mais imposto devido à falta de atualização das tabelas de retenção na fonte.

“O Instituto da Segurança Social procedeu ao aumento das pensões em janeiro, com a atualização regular dos valores legalmente prevista”, começa por indicar o comunicado publicado na página da Segurança Social na internet.

“No pagamento do mês de janeiro foram aplicadas as tabelas de retenção de IRS em vigor, ou seja, as tabelas de 2019. Em alguns casos muito específicos, e tal como em anos anteriores, o aumento do valor bruto da pensão resultou numa mudança de escalão”, reconhece a Segurança Social.

A correção será feita no próximo mês quando for processada a pensão. “Prevê-se que a situação seja corrigida com o pagamento da pensão no próximo mês com a atualização da tabela de retenção de IRS 2020, com efeitos a janeiro”, promete o Instituto da Segurança Social.

Desde o dia 08 de janeiro que as pensões estão a ser pagas com a atualização no caso de ser por transferência bancária. Já no pagamento por vale, a emissão foi efetuada por ordem alfabética a partir do dia 04 de janeiro.

O aumento para cerca de 80% das pensões foi de 0,7% para valores até aos 877,62 euros. Entre este valor e os 2 633 euros a atualização foi de 0,24% e superiores a este valor ficam congeladas.