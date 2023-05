Seguro de vida do crédito para casa pelo banco ou seguradora? Calculadora online ajuda a decidir

© Júlio Lobo Pimentel / Global Imagens

O aumento das taxas de juro tem contribuído para inflacionar as prestações da casa da generalidade dos portugueses. A MUDEY, mediadora de seguros, lançou uma calculadora online que permite aferir a poupança gerada pela transferência do seguro de vida associado ao crédito à habitação de um banco para fora dele, o que se pode traduzir em poupanças de até 60%, garante a empresa.

Os recentes aumentos das taxas Euribor, que implicam os mais de 90% de créditos à habitação que, em Portugal, têm taxa variável, fizeram disparar o nível de preocupação dos proprietários que se veem cada vez mais pressionados com o valor das suas prestações e em busca de soluções de poupança.

Este foi o contexto que impulsionou a mediadora de seguros a desenvolver uma nova funcionalidade na sua plataforma, que já permitia pesquisar, comparar, comprar e gerir mais de 20 tipos de seguros totalmente online. Agora, a calculadora "Poupança Crédito Habitação" permite avaliar se fica mais barato contratar o seguro associado ao crédito através do banco ou de uma seguradora, tendo em conta os vários componentes a ele agregados.

Tudo se processa online, através do site da MUDEY, e apenas é pedido ao utilizador que indique o valor do crédito habitação em dívida, o valor do spread, o preço mensal do seguro de vida aplicado pelo banco e quantas prestações (em meses) faltam até ao final do crédito. Para que a comparação seja possível, é perguntado o valor do spread proposto pelo banco, caso o seguro seja feito fora do seu controlo.

"Mesmo que exista indicação por parte do gestor do banco de que o spread aumenta quando o seguro de vida não é feito com o banco, na maioria das vezes, a troca compensa e existe uma poupança mensal real. No entanto, cada caso é um caso, e por isso mesmo esta nova ferramenta permite calcular o valor concreto para cada pessoa", explica Ana Teixeira, cofundadora da MUDEY.

De notar que, enquanto existir um crédito à habitação a pagamento, existe a necessidade de ter um seguro de vida associado ao mesmo, que estará ativo durante o período de tempo para o qual o crédito foi contratado. Esta garantia, da qual o banco é beneficiário, pode representar um valor considerável nas despesas mensais totais associadas ao crédito à habitação.

"Ao obter um crédito habitação, os bancos colocam algumas condições, nomeadamente a necessidade de contratar um seguro de vida associado, colocando o banco como beneficiário irrevogável. No entanto, o que muitos consumidores ainda desconhecem é que é possível escolher onde fazer esse seguro. Pode ser feito junto do banco, diretamente com uma seguradora ou através de um mediador de seguros", explica a responsável da MUDEY.