Seis em cada 10 portugueses admitem comprar um carro elétrico

Carros elétricos © AFP

Seis em cada dez portugueses admitem comprar um automóvel elétrico, mas a maioria quer um veículo novo. Os dados são de um estudo do Standvirtual, plataforma de comércio de veículos automóveis, que recolheu as opiniões dos utilizadores do portal concluindo que, "impulsionada pela pandemia, esta é uma tendência que tem vindo a aumentar cada vez mais nos últimos anos".

O inquérito, que contou com mais de 700 respostas, mostra uma "maior predisposição" dos portugueses para comprarem um carro elétrico novo (52%) do que um usado (45%). Sobre as vantagens deste tipo de veículos, são a redução das emissões de carbono (71%) e os baixos consumos (61%) as mais apontadas, embora haja ainda um grande número de condutores a apontar a diminuição da poluição sonora (52%), os reduzidos custos de manutenção (34%) e a credibilidade dos modelos elétricos (18%).

Mas há também quem aponte desvantagens num carro elétrico, com o custo inicial de compra a ser apontado por quase 7 em cada 10 respostas, seguido dos receios quanto ao tempo de vida de uma bateria e a ansiedade com a autonomia da mesma durante uma viagem, ambas apontadas por mais de seis em cada 10 inquiridos. A falta de infraestruturas nacionais de carregamento e o tempo necessário para o efeito são outras das desvantagens apontadas por mais de 50% dos condutores.

E quanto estão os portugueses dispostos a pagar por um carro elétrico? A maior parcela dos inquiridos (22%) admite gastar entre 20 mil e 25 mil euros, havendo quase 20% a apontar a fasquia para os 15 mil a 20 mil euros. No caso de comprar um carro usado, a esmagadora maioria admitiria fazê-lo com uma quilometragem máxima de 60 mil quilómetros.

Em termos de autonomia, 40% dos inquiridos precisaria que um carro elétrico conseguisse percorrer, com um único carregamento, entre 500 a 700 quilómetros para considerar comprá-lo, embora mais de 30% sejam menos exigentes: só querem que aguente entre 300 e 500 quilómetros. Quanto ao tempo de carregamento, a maioria dos consumidores tem uma noção correta do tempo necessário (30 minutos a 1h no caso do carregamento público e 4-12h no caso do privado).

Questionadois sobre as três marcas em que mais confiam enquanto construtora de carros elétricos, a maioria dos portugueses aponta a Tesla, seguida pela Mercedes e pela BMW.