Seis grupos hoteleiros na corrida pelo Hotel de Santa Apolónia

A Infraestruturas de Portugal convidou seis grupos hoteleiros a apresentar propostas para a concessão do hotel que será construído na Estação de Santa Apolónia, em Lisboa. A empresa pública quer ver ali nascer uma unidade com um mínimo de quatro estrelas e 120 quartos por um período de 35 anos. Depois de avançar com um processo de qualificação de concorrentes, agora escolheu os que quer ver apresentar uma oferta.

À primeira fase acorreram dez empresas/consórcios, tendo a IP Património – Administração e Gestão Imobiliária qualificado apenas seis concorrentes para avançar no processo. A jogo vão, desta forma, os grupos The house Ribeira Hotel SA, M&J Pestana SA, Hoti – Star Portugal Hotéis, SA, Barceló – Arriendiamento Hoteleiro SA e Salvor- Sociedade de Investimento Hoteleiro SA.

Pelo caminho ficaram os empreendimentos Quinta do Ferro que estavam aliados aos VIP Hotels, Turilima e Servinoga, SGEHR – Sociedade gestora e exploração de hotéis e resorts e o grupo Nau, bem como a Excover – Sociedade Geral de Equipamentos, Construção e Obras Públicas.

Os grupos escolhidos para avançar receberam, ainda a 29 de dezembro, os convites referentes a este procedimento de concessão, bem como as regras para a realização de determinadas obras de renovação daquela estação.

Têm até dia 15 de janeiro para o fazer. Mas depois da avaliação das propostas, o concurso prevê que haja ainda uma fase de negociação com os candidatos.