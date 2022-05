Seis maiores bancos em atividade em Portugal dispensaram quase três mil trabalhadores

Santander foi o banco que registou maior redução de pessoal © Leonardo Negrão / Global Imagens

A atividade comercial bancária cresceu e o setor da banca apresentou resultados líquidos de 616,5 milhões de euros no fecho do primeiro trimestre deste ano. Mas, a par deste acréscimo de 114% face ao período homólogo, regista-se também um corte de custos, especialmente nos recursos humanos. Segundo o jornal Público (notícia para assinantes), os seis maiores bancos em atividade no nosso país - Caixa Geral de Depósitos (CGD), BCP, BPI, Novo Banco, Santander e Montepios - reduziram o número de funcionários em quase 10%, dispensando quase três mil trabalhadores nos primeiros três meses do ano em relação a 2021.

Como refere o diário, do ponto de vista das operações, a margem financeira daquelas instituições aumentou mais de 10%, as receitas com comissões registaram um aumento superior a 15%, relativamente ao primeiro trimestre de 2021, totalizando 605 milhões de euros. No entanto, a melhoria dos resultados líquidos foi impulsionada pela redução dos custos com pessoal. Excluindo a Caixa, as outras cinco instituições conseguiram baixar cerca de 7,5% os custos com funcionários, nestes primeiros três meses. O Santander é o banco onde houve uma maior redução, já que regista uma diminuição na ordem dos 20% nos custos com pessoal. Por outro lado a CGD aumentou estes valores em 20%, mas com custos relacionados com o programa pré-reforma e benefícios pós-emprego.

A redução de pessoal no setor bancário vem a acontecer há alguns anos. Segundo a Associação Portuguesa de Bancos em 2020, - citada pelo Público - o setor bancário perdeu, entre 2011 e 2019, mais de 10 mil trabalhadores, ao mesmo tempo que encerrou 2279 agências, devido a fatores variados, aparecimento de novos concorrentes ou má gestão, por exemplo. Com a digitalização a ganhar espaço e a pandemia, criou-se o cenário para continuar a restruturar a área da banca.

Em março do ano passado, o Santander anunciou dois programas de saída voluntária, que não teve a adesão pretendida. E, no seguimento, em junho levou a cabo um plano de restruturação que envolveu 685 colaboradores. Entre as duas iniciativas, saíram do banco 1175 pessoas, no ano passado. Também o BCP levou a cabo um processo de restruturação que teve como desfecho a saída de 805 funcionários e uma poupança estimada de cerca de 35 milhões de euros anuais.

Por seu turno, o plano de restruturação da CGD, que decorreu entre 2017 e 2020, teve como desfecho o encerramento de mais de 130 balcões e a saída de mais de 2200 funcionários.

Atualmente, e no final de março, estes seis bancos tinham, no seu conjunto, 29 436 trabalhadores, o que equivale a menos 2914 pessoas, ou menos 9%, quando comparado com o período homólogo. Ao todo fecharam 244 agências bancárias.