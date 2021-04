Seis meses depois exportações regressam a terreno positivo. Importações afundam 10,9%

Contentores em navios no Porto de Lisboa. Exportações e importações (Gerardo Santos / Global Imagens) © Gerardo Santos / Global Imagens

As exportações de bens em fevereiro registaram um crescimento de 2,8% face ao mesmo mês do ano passado, depois da queda acentuada no mês de janeiro de 9,8%, indica o Instituto Nacional de Estatística (INE). Já as importações mantêm-se em forte queda.

"Em fevereiro de 2021, as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de +2,8% e -10,9%, respetivamente (-9,8% e -16,6%, pela mesma ordem, em janeiro de 2021). Destaca-se o acréscimo das exportações de fornecimentos industriais (+6,7%) e o decréscimo das importações de material de transporte (-35%)", detalha o INE.

Se excluirmos os combustíveis, em fevereiro "registou-se um aumento de 2,3% nas exportações e uma diminuição de 10,4% nas importações, em termos homólogos (respetivamente -7,2% e -12,0%, em janeiro de 2021)", detalha o gabinete de estatística.

Comparando com o mês de janeiro, "as exportações e as importações aumentaram 7,9% e 3,7% respetivamente" depois da queda acentuada no arranque do ano (+9,3% e -2,6%, pela mesma ordem, em janeiro de 2021).

Em termos de principais destinos das vendas nacionais, em fevereiro, salienta-se o "aumento das exportações para Espanha (+4,9%), principalmente máquinas e outros bens de capital e a diminuição para o Reino Unido (-15,3%).

Já nas compras ao exterior, "destacam-se as reduções nas importações com origem na França (-40,5%), sobretudo outro material de transporte (maioritariamente aviões), no Reino Unido (-56,3%, principalmente fornecimentos industriais) e na Espanha (-5,9%), sobretudo bens de consumo (maioritariamente Vestuário) e material de transporte.



Um ano de pandemia

Neste destaque, o INE analisa um ano de efeitos da pandemia no comércio internacional de bens. "No mês de fevereiro de 2021 completou-se um ano em que a economia portuguesa foi fortemente afetada pela pandemia covid-19. Nesse período, em comparação com os 12 meses anteriores, observou-se uma redução nominal de 11,1% nas exportações e de 17,5% nas importações", aponta o gabinete de estatística, lembrando que em fevereiro do ano passado, as exportações e as importações ainda estavam em terreno negativo (0,5% e 3,7%, respetivamente) e um mês depois as taxas de variação homóloga tiveram uma quebra de 12,9% e 10,8%, pela mesma ordem."

Numa análise de um ano de pandemia, o INE refere que os dois meses seguintes (abril e maio) "apresentaram os maiores decréscimos relativos desde o início da pandemia, com as exportações a diminuírem 41,3% em abril e 38,8% em maio e as importações a decrescerem 39,2% e 39,4%, respetivamente".

Mas o verão trouxe alguma melhoria. "A partir de junho de 2020 começou a verificar-se alguma reanimação da atividade devido ao alívio das medidas de confinamento, que se refletiu com maior expressão nas exportações de bens. Nas importações de bens, desde que começou a pandemia, têm-se sempre registado taxas de variação homóloga mensais negativas", lembra o INE e em janeiro deste ano voltou a verificar-se uma redução "mais acentuada decorrente do novo confinamento (-9,8% nas exportações e -16,6% nas importações)."