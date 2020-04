Seis pessoas detidas e 68 lojas fechadas durante o dia de hoje

A “intensa atividade de sensibilização, vigilância e fiscalização junto da população” que as forças de segurança têm levado a cabo desde 22 de março, quando foi decretado o estado de emergência em Portugal, que obriga ao confinamento para evitar a propagação da pandemia de covid-19, continua a registar infratores.

Ontem, GNR e PSP detiveram mais seis pessoas por crime de desobediência, “designadamente por violação da obrigação de confinamento obrigatório e por outras situações de desobediência ou resistência”, sendo no mesmo período encerrados mais 68 estabelecimentos, comunica o MAI. O total de detidos sobe assim para 96 e 1701 estabelecimentos fechados por incumprimento das normas, numa altura em que o estado de emergência foi prolongado por novo período de 15 dias e o governo anunciou regras mais apertadas para o fim de semana da Páscoa.

Assim, além de ficarem proibidos ajuntamentos de mais de cinco pessoas, “entre as 00.00 do dia 09 e as 24.00 do dia 13 de abril serão proibidas as deslocações para fora do concelho de residência”, frisou hoje António Costa. Veja aqui todas as medidas de reforço do estado de emergência.