Sem acesso a apoios para a crise, Sousacamp pode morrer

O negócio é bom e tem potencial para crescer, recuperando o rei dos cogumelos de volta ao seu lugar de maior produtor ibérico de sucesso. Mas a pandemia veio dificultar – e muito – as contas, pondo em sério risco de sobrevivência a Sousacamp. A questão é simples: empresas com dívidas ao Estado ou malparado na banca não podem recorrer a quaisquer apoios do Estado; e uma empresa em processo de recuperação de insolvência, como esta, naturalmente tem esses problemas.

Sendo-lhe, portanto, vedadas pelas regras do governo e dos bancos as linhas de financiamento e a figuras como o lay-off temporário – e ainda sem o negócio de compra pela CoRe Restart fechado, já que os principais credores (Novo Banco, Crédito Agrícola e Instituto de Financiamento Agrícola e Pescas) parecem pouco inclinados a renegociar as condições da aquisição, apesar de a covid-19 ter alterado brutalmente o contexto, o potencial e a necessidade de investimento na Sousacamp.

Perante a nova conjuntura, o fundo quer renegociar com os bancos uma solução que permita acelerar o negócio para entrar na empresa e avançar com a reestruturação, tendo inclusivamente proposto que os bancos credores possam avançar linhas de financiamento à Sousacamp com contornos e condições semelhantes às que o governo desenhou para as restantes empresas.

E os sucessivos atrasos no processo de entrada do fundo de recuperação CoRe, que já adiantou à massa insolvente 1,75 milhões de euros para resolver dificuldades de tesouraria e pagar salários ainda ants da crise atual, não ajudam. Na semana passada, o Tribunal de Bragança suspendeu o processo de insolvência da Varandas de Sousa, empresa que lidera a produção de cogumelos frescos em Portugal, com os prazos congelados no âmbito das medidas excecionais motivadas pela pandemia – que aplica o regime das férias judiciais aos atos processuais e procedimentais que devam ser praticados no âmbito dos processos e procedimentos a correr nos tribunais judiciais. (Leia mais aqui)

Neste momento, dos seus 430 trabalhadores, a Sousacamp tem 25 ausentes (a prestar apoio a menores) e outros 43 de baixa prolongada, sendo obrigada a contratar mão de obra temporária – que segundo fonte próxima chega a ser 50% da equipa de colheita, incluindo 15 nepaleses que estão fixados em Vila Real. Na produção de Benlhevai, a média chega aos 20 trabalhadores/dia em regime temporário de prestadores de serviços locais (nos picos chegam a 43). Despesa acrescida num momento de imensas dificuldades para o rei dos cogumelos.

Aliás, conforme tem afirmado a CAP, a mão de obra temporária será escassa a partir de finais de abril (quando arrancam as campanhas das frutas), sendo um problema global grave que afeta em particular as culturas em Trás os Montes. A somar a isto, há ainda o potencial risco de paragem da operação devido à covid-19, na eventualidade de haver contágio interno, já que as atividades são desempenhadas com elevada proximidade – o que obrigará sempre a uma reestruturação nas funções e linha de produção, de forma a garantir a segurança neste período de pandemia.

Com todos estes engulhos, independentemente do comportamento das vendas – que têm tocado picos e afundado com extrema imprevisibilidade, dada a alteração profunda dos padrões de consumo e o facto de os restaurantes estarem de portas fechadas -, a situação atual da produção tende a tornar-se crítica pela incapacidade de intervenção nas infraestruturas e remodelações críticas planeadas.