Sem Alojamento Local país perdia 4,7 mil milhões de euros em dormidas

Centro histórico de Lisboa © Orlando Almeida/Global Imagens

Na ausência de Alojamento Local, seriam mais de 23 milhões as dormidas que ficariam por se realizar em Portugal. A perda destas estadias significaria uma quebra de 4,7 mil milhões de euros nas despesas dos turistas com alojamento, o equivalente a 2,2% do Produto Interno Bruto (PIB), de acordo com o Relatório Preliminar sobre o Impacto do Alojamento Local em Portugal - desenvolvido pela Nova SBE a pedido da Associação do Alojamento Local de Portugal (ALEP) -, apresentado ontem, em Carcavelos.

Só em 2019, o número de dormidas em Alojamento Local (AL) foi de 38,4 milhões, cerca de 40% do total de dormidas em terras lusas, de acordo com dados combinados do Instituto Nacional de Estatística (INE) e do Eurostat. A continuar a verificar-se níveis de procura tão elevados por estas soluções de hospedagem, coloca-se a questão: como é que o sistema hoteleiro poderia responder sem Alojamento Local?

Importa, antes de mais, perceber que, em 2019, a taxa de ocupação hoteleira era cerca de 51,9%, valor que, ainda que aumentasse para 65% - o máximo verificado no Município de Lisboa no ano passado -, o total adicional de dormidas que poderiam ser suportadas por hotéis seria aproximadamente 15 milhões. As contas são simples: na ausência de Alojamento Local, e ainda que estejamos perante um crescimento de 15% da taxa de ocupação das unidades hoteleiras ao longo do último ano, haveria sempre o risco de se perderem 23 milhões de dormidas.

Mais hotéis

De acordo com dados do INE, em 2019, existiam 1923 hotéis em Portugal, 110 no Porto, 224 em Lisboa e 409 no Algarve. Nesse mesmo ano, o conjunto destas unidades terá albergado 58 milhões de dormidas, das quais 3,3 milhões na Invicta, 10,8 milhões na capital e 19,2 milhões a sul do país, o que significa que, se as dormidas estimadas para acontecerem em AL atualmente tivessem de ocorrer em hotéis, seria preciso construir 1030 novas unidades hoteleiras - 168 no Porto, 169 no Algarve e mais 211 em Lisboa.

Ainda para mensurar a relevância do Alojamento Local em território nacional, o relatório da Nova SBE destaca dados do Eurostat que revelam que, em 2019, 89% das dormidas em AL foram de turistas estrangeiros, contra os apenas 11% de residentes, sublinhando também estes números como indicadores "muito relevantes" que demonstram a dinâmica do setor.

O peso na economia

Em termos macroeconómicos, o impacto do Alojamento Local em Portugal é visível e tornou-se claro em 2019. Se recuarmos ao último ano pré-período pandémico, vemos que o peso do turismo recetor (tudo quanto respeita a não-residentes que nos visitam) foi de 20,53 mil milhões de euros, o que corresponde diretamente a 22% das exportações totais de bens e serviços e a 9,6% do Produto Interno Bruto (PIB).

De acordo com o estudo encomendando pela ALEP, os turistas hospedados em AL, em 2019, gastaram mais de 8 mil milhões de euros na economia portuguesa, o que representou mais de 8,5% das exportações de bens e serviços e cerca de 3,8% do PIB.

Contudo, importa sublinhar que o alojamento é apenas uma fatia do total de despesas dos turistas, em média 26%. Tal significa que, na eventualidade de os viajantes não encontrarem hospedagem em terras lusas, corre-se o risco de perder o rendimento associado ao AL, mas também de não se arrecadar os restantes 74% que dependem de outros produtos e serviços.

Gastos em restaurantes, supermercados e transportes

Falamos, por exemplo, dos gastos de 27% em restauração e bebidas, mais de 5,8 mil milhões de euros, ou dos 21% em transportes, correspondendo a mais de 4,2 mil milhões de euros. Acrescem, ainda, as despesas em supermercados, as margens comerciais e os 500 milhões de euros gastos em operadores turísticos diversos, serviços culturais e lazer. São mais de 10 mil milhões de euros contabilizados nestes gastos.

De forma geral, e apesar do golpe pandémico no turismo, o setor tem vindo a mostrar grande resiliência, tendo o Eurostat colocado em 2022 o número total de dormidas em Portugal na mesma ordem de grandeza do que em 2019. De facto, foram mais de 30,9 milhões as dormidas em Alojamento Local no ano passado, versus os poucos mais de 31 milhões de 2019, o que, de acordo com o relatório produzido pela Nova SBE, revela que, "em 2022, o setor praticamente tinha recuperado da pandemia, tendo mostrado grande dinamismo e resiliência, mantendo-se o peso do AL similar a 2019".