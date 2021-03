Sem apoios adicionais 385 mil empregos podem desaparecer

Porto, 14 / 11 / 2020 - Início do recolher obrigatório a partir das 13H de sábados e Domingos, como medida de contenção da pandemia Covid-19. Encerramento do comércio ás 13. Placa fechado. ( Pedro Granadeiro / Global Imagens ) © Pedro Granadeiro / Global Imagens

O número é assustador e pode praticamente duplicar o valor estimado de pessoas desempregadas no ano passado. Caso os apoios públicos sejam retirados, podem ser destruídos 8% dos empregos em Portugal, o que corresponde a cerca de mais 385 mil pessoas sem trabalho, tendo por referência a população empregada no ano passado.

Os dados foram revelados em entrevista ao Dinheiro Vivo por uma das autoras do estudo "Corporate Liquidity and Solvency in Europe during covid-19: The Role of Policies" publicado nesta semana no blog do FMI, da responsabilidade de Laura Papi.

O documento, elaborado por Christian Ebeke, Nemanja Jovanovic, Laura Valderrama e Jing Zhou traça um cenário negro de falências na ausência de apoios públicos às empresas.

No caso português, os autores estimam que cerca de 12% dos negócios podem desaparecer, correspondendo, grosso modo, a mais de 155 mil empresas, por referência aos dados de 2018.

Os dados sobre os apoios públicos às empresas na sequência da pandemia de covid-19 usam informação disponível até agosto do ano passado, não contando com medidas que foram entretanto reforçadas ou novas que surgiram devido a segundas e terceiras vagas.

Para Portugal, os autores incluíram nas simulações o lay-off simplificado, o apoio à retoma progressiva e o apoio à normalização da atividade, por exemplo. A amostra abrangeu cerca de 230 mil empresas, 99,6% pequenas e médias e apenas 860 grandes empresas, ou seja, a representatividade do tecido empresarial português.

De acordo com os cálculos, as medidas de políticas públicas acabaram por salvar perto de 30 milhões de empregos em toda a Europa, ou seja, 15% do emprego e até um quarto do valor acrescentado do setor empresarial do Velho Continente.

Na amostra foram considerados 26 países europeus divididos em 17 economias avançadas (onde se inclui Portugal) e nove emergentes. Foram analisadas quase quatro milhões e meio de empresas não financeiras.

Uma crise desigual

Em termos de setores, a crise pandémica está a ser mais violenta para todas as atividades relacionadas com o turismo: alojamento e restauração. E este não é um mal português, apesar do peso significativo no produto interno bruto (PIB ) nacional. "Alguns setores mais intensivos no contacto humano - como o alojamento, restauração e entretenimento - foram afetados de forma desproporcional", refere o estudo.

Mas também a dimensão das empresas conta. "A crise também ampliou ainda mais a diferença de desempenho entre as pequenas e médias empresas (PME) e as empresas muito grandes, uma vez que as PME começaram com amortecedores de capital menores e acesso limitado ao crédito", refere o documento.

Por isso, os autores defendem que os apoios devem manter-se, caso contrário, poderemos assistir a falências em massa, sendo necessário entre 2% a 3% do PIB para suprir as necessidades de capital das empresas europeias.

A situação é particularmente complicada para as PME, em que as medidas de apoio apenas absorvem um quarto das necessidades de capital, face a mais de dois quintos das grandes empresas.