Sem medidas Covid, excedente da Segurança Social teria encolhido 1325 milhões

Instituto de gestao financeira da seguranca social © Rodrigo Cabrita

Expurgado dos principais impactos da pandemia nas receitas e despesas, a Segurança Social teria no ano passado registado um excedente de 1465 milhões de euros, 1325 milhões abaixo do saldo obtido em 2019.

A estimativa é publicada nesta quarta-feira na análise do Conselho de Finanças Públicas à execução orçamental da Segurança Social em 2020, que destaca a importância deste resultado para a chamada almofada de pensões, o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS) que serve de reserva para colmatar futuros défices no sistema previdencial.

"Este resultado é de extrema importância uma vez que os saldos anuais obtidos pelo sistema previdencial representam uma fonte de financiamento para o FEFSS, o que contribui para o equilíbrio e sustentabilidade do sistema previdencial, através da criação de uma reserva que seja suficiente para assegurar o pagamento de 24 meses de pensões", refere.

No ano passado, e excluindo receitas que resultam de fundos europeus, a Segurança Social terminou com um excedente de 2060 milhões de euros, abaixo dos 2790 milhões de excedente de 2019, mas num resultado largamente influenciado pelas medidas adotadas em resposta à pandemia.

"Excluindo os impactos dessas medidas, com efeito sobre a despesa (1897 M€), bem como as transferências do Orçamento do Estado para as financiar, com efeitos na receita (2492 M€), e relevando o facto da despesa com prestações de desemprego e doença estarem influenciadas pela corrente conjuntura, assim como pelo efeito anteriormente explicado nas contribuições sociais, cujos efeitos não são possíveis de determinar por resultarem de uma multiplicidade de fatores, obter-se-ia um excedente de 1465 M€", conclui o relatório.

O Conselho das Finanças Públicas desconta de um lado as medidas extraordinárias pagas pela Segurança Social, das quais o lay-off simplificado foi a mais pesada, custando 823,2 milhões de euros. Pelo outro, desconta o efeito também das transferências do Orçamento do Estado destinadas a suportar essa despesa de emergência, e também a perda de receita associadas a medidas como a isenção ou redução de Taxa Social Única no quadro do lay-off ou apoio à retoma, que no ano passado custou 508,7 milhões de euros.

O que não entra nas contas, como nota a análise, são, por um lado, os gastos adicionais com subsídios de desemprego ou subsídios de doença, também motivados pela Covid-19. Nas prestações de desemprego, gastaram-se mais 326,9 milhões de euros que um ano antes, enquanto as prestações por doença exigiram mais 134,7 milhões. A perda de emprego teve também efeito nas receitas de contribuições, parcialmente compensado pela subida dos valores médios de salários e rendimentos sujeitos a descontos.

A análise do Conselho das Finanças Públicas expurga também de grande parte dos efeitos das medidas Covid o saldo do sistema previdencial, que teria em 2020 ficado em 1 073 milhões de euros. É um valor quase na totalidade destinado ao sistema de capitalização de fundos via FEFSS, que "beneficiou das transferências relativas ao adicional ao IMI, IRC e à Contribuição do Sector Bancário, no valor de 304 M€, 182 M€ e 33 M€, respetivamente", indica o documento anotando um total de 1 007 milhões de euros para a almofada de pensões.

Já o saldo do sistema de repartição da Segurança Social ficaria em 66 milhões de euros, se expurgado de transferências e medidas excecionais.