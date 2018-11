Sem orçamento aprovado, Espanha pode partir para eleições antecipadas

“Se não se aprovar o Orçamento, o meu compromisso de chegar ao fim da legislatura será encurtado”, referiu esta manhã o chefe do Governo espanhol, noticia o Expansión.

Pedro Sánchez não avançou detalhes sobre quando ocorreriam estas eleições, adiantando apenas que iria fazê-las quando achasse que seriam benéficas para o interesse geral. Apesar de insistir que a vontade do seu Executivo é a de chegar a um acordo, Sánchez mostrou-se pessimista sobre as possibilidades de o alcançar.

Até agora, Sánchez assegurava que iria levar a legislatura até ao fim, 2020, mesmo que tivesse de prorrogar as atuais contas do Estado, da responsabilidade do Governo anterior, do Partido Popular (direita).

Na sua opinião, o contexto político atual no país dificulta a aprovação dos orçamentos para 2019. “O PP e os Ciudadanos não querem saber de nada e os independentistas estão a levantar demasiadas exigências que são inaceitáveis para um primeiro-ministro”, referiu.

São exatamente os partidos independentistas catalães que já anunciaram que não irão apoiar as contas do Estado para 2019, retirando aos socialistas a possibilidade de reunir a maioria absoluta necessária à sua aprovação.