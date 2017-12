Rússia: Semana agitada para o Banco Central da Rússia O Banco Central da Rússia (BCR) reduziu a taxa de juros para 7,75% na semana passada. A mudança reflete a queda na inflação para um novo mínimo recorde graças a uma boa colheita que reduziu a inflação no preço dos alimentos e a uma estabilização do RUB em 2017. Enquanto isso, os indicadores avançados da atividade económica no 4.0 trimestre são díspares. A produção industrial caiu, enquanto as vendas a retalho aumentaram. Acresce que o BCR resgatou na semana passada o Promsvyaz- bank, o nono maior banco da Rússia depois de outros dois grandes bancos privados terem sido resgatados antes (Otkritie em agosto, Binbank em setembro).

Turquia: Aperto monetário pouco assertivo O Comité de Política Monetária (CPM) da Turquia elevou a taxa de juros para 12,75%. No entanto, manteve a sua taxa oficial de referência de reimportação em 8%, bem como as taxas de crédito e de empréstimo que permaneceram em 7,25% e 9,25%, respetivamente. O CPM indicou preocupações sobre o aumento das pressões inflacionárias, o rápido crescimento do crédito e o aumento dos fatores de custo. O crédito do setor privado cresceu para 23,5% no terceiro trimestre e a inflação aumentou para o valor mais alto nos últimos 14 anos: 13,0%, em novembro. As taxas de juros reais continuam a ser negativas, embora o banco central esteja atualmente a financiar o mercado maioritariamente através da taxa de juros da janela de liquidez.

EUA: Solidez generalizada em toda a economia A economia está a demonstrar uma solidez generalizada no consumo, na fabricação e na habitação. As vendas a retalho aumentaram em +0,8% em termos mensais em novembro, elevando a taxa homóloga para +5,8%. A produção industrial também aumentou +0,2% em termos mensais, colocando as taxas homólogas em +3,4%. O setor imobiliário também ganhou: o índice do mercado de habitação aumentou para o maior nível em mais de 18 anos, bem como a construção de casas, que aumentou para +12,9% homólogos, o nível mais alto em 14 meses.

Preço das matérias-primas: Produção permanece alta O crescimento global acelerou acentuadamente, de +2,6% em 2016 para +3,2% em 2017. No entanto, os preços das matérias-primas aumentaram apenas marginalmente, uma vez que a produção de petróleo, metais industriais e uma ampla gama de matérias-primas agrícolas permaneceu alta. Esperamos que o preço do petróleo de referência brent deva atingir em média 62 dólares por barril em 2018. A inflação não deve acelerar na zona euro. Em segundo lugar, a incerteza sobre os principais impulsionadores, nomeadamente a desaceleração do crescimento na China. Em terceiro lugar, os exportadores de matérias-primas agrícolas melhoraram a produtividade, aumentando a produção, o que teve um impacto estrutural sobre os preços.

