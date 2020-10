Semana antes do Orçamento com Costa no Parlamento, estudos e Mobi Summit

Com o Orçamento do Estado a ser entregue na segunda-feira, 12 de outubro, a semana que começa com o feriado do 5 outubro é para dar os últimos retoques no documento e se saber mais alguns pormenores, até porque o primeiro-ministro regressa ao debate na Assembleia da República.

Segunda-feira, 5 outubro

Feriado do Dia da Implantação da República, reposto em 2016 depois do período da troika.

O Eurogrupo e o Ecofin reúnem esta segunda e terça-feira.

Rui Rio, Presidente do PSD, e Joaquim Miranda Sarmento, Presidente do CEN, apresentam o Programa Estratégico dos Fundos Europeus para a Década.

Começa na Arábia Saudita o reunião de ministros do Comércio do G20

Terça-feira, 6 outubro.

Banco de Portugal apresenta o Boletim Económico que se espera já ter as últimas previsões antes do Orçamento do Estado.

A CIP apresenta um estudo sobre a carga fiscal em Portugal

Começam as negociações entre o Governo e os sindicatos da função pública, que também decorrer no dia 9, quinta-feira. Em cima da mesa estarão os possíveis aumentos salariais.

Tem início a Portugal Renewable Energy Summit, dedicada ao tema “A eletricidade renovável no centro da descarbonização” e organizada pela APREN — Associação Portuguesa de Energias Renováveis.

Início da 7.ª edição dos AED Days online. Nos AED Days, promovidos pela AED – cluster português para as Indústrias de Aeronáutica, Espaço e Defesa,

Quarta-feira, 7 outubro.

O primeiro-ministro volta ao Parlamento para o seu primeiro debate da reentre sobre política geral, mas também para preparar o Conselho Europeu.

Conferência “Desigualdades económicas e Redistribuição em Portugal”

Organizada pelo Conselho das Finanças Públicas. Na Nova SBE, de Carcavelos.

BCE: reunião do Conselho de Governadores, na Alemanha, sobre a política não-monetária.

Quinta-feira, 8 outubro.

Banco de Portugal divulga a Sinopse da atividade de supervisão comportamental, ou seja, o balanço da sua atividade como supervisor.

Início do Portugal Mobi Summit, até 11 de outubro. Decorre na Nova SBE, de Carcavelos, sob o tema “Mobilidade num mundo em mudança”. Iniciativa organizada pela Global Media Group e EDP, em parceria com a Via Verde, a Volkswagen, o CEiiA e a Câmara Municipal de Cascais.

INE publica os indicadores: Índice de Volume de Negócios, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas na Indústria (agosto de 2020); Índice de Custos de Construção de Habitação Nova (agosto de 2020).

Segunda sessão comemorativa da criação do INESC. A sessão tem como tema “40 anos de Ciência e Conhecimento: a capacidade de criação de novas empresas de base tecnológica”.

Conselho das Finanças Públicas publica relatório Evolução orçamental (janeiro a junho de 2020)

Conferência anual da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, em Lisboa, dedicada ao tema “Investir na retoma: o papel do mercado de capitais”.

Sexta-feira, 9 outubro.

O INE divulga as estatísticas do Comércio Internacional (agosto de 2020); Índice de Produção, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas na Construção e Obras Públicas (agosto de 2020); Impostos e Taxas com Relevância Ambiental (2019).

Cimeira da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública

Para aprovar a sua proposta reivindicativa comum para 2021 e as principais linhas de intervenção e luta.

Sábado, 10 outubro.

G20: início da reunião de ministros do Turismo, na Arábia Saudita.