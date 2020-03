Semana arranca com discussão do Covid-19 na concertação social

A semana arranca com uma reunião entre o governo e parceiros sociais, na concertação social, para discutir medidas sobre o impacto do coronavírus em Portugal. No mesmo dia, a Corticeira Amorim apresenta os resultados de 2019. Na área dos transportes, os trabalhadores da Transportes Sul do Tejo reúnem-se em plenário, a partir das nove e meia da manhã.

Na terça-feira, a Mercadona apresenta os resultados de 2019, incluindo já os resultados da operação portuguesa. No mesmo dia o Banco de Portugal apresenta indicadores sobre empréstimos a particulares em janeiro e as taxas de juro de empréstimos bancários.

A meio da semana, são conhecidos indicadores sobre a inflação e ainda as estatísticas do comércio internacional.

Na quinta-feira, decorre a reunião do Conselho de Governadores, numa reunião sobre política monetária. No mesmo dia, o Banco de Portugal avança dados sobre os fundos de investimento em janeiro de 2020.

Na sexta, o INE revela as estatísticas da construção, sobre as obras licenciadas e concluídas no quarto trimestre de 2019. Nos Estados Unidos, a Standard and Poor’s divulga o rating de Portugal.