Semana com novas restrições na Grande Lisboa e Centeno a responder por nomeação

Nesta semana, é esperado que o ex-ministro das Finanças Mário Centeno seja ouvido no parlamento sobre a sua nomeação para governador do Banco de Portugal. O atual governador, Carlos Costa, termina o mandato a 7 de julho.

Na segunda-feira, o Eurostat dá a conhecer os últimos indicadores de sentimento económico e confiança empresarial na Zona Euro.

Na terça-feira, a OIT atualiza a análise sobre os efeitos da pandemia no emprego a nível mundial.

No Ministério da Administração Pública de Alexandra Leitão, em Lisboa, são ouvidos os sindicatos da função pública sobre mudanças nas regras do teletrabalho no Estado.

No parlamento, é ouvido o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.

No mesmo dia, e até quarta-feira, os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças debatem e votam na especialidade a proposta de orçamento suplementar de 2020.

Na quarta-feira, entram em vigor três níveis de limitações diferentes no país, devido à pandemia, com 19 freguesias da AML em estado de calamidade.

O Governo é ouvido no parlamento sobre a resposta à pandemia da covid-19 nos transportes e na habitação da Grande Lisboa, a pedido do BE.

O INE publica quarta-feira a estimativa de taxa de desemprego de maio. No dia anterior é conhecida a inflação registada em junho.

Ainda na quarta-feira, a Alemanha assume a presidência rotativa da União Europeia, sob a qual se irá decidir afinal qual o nível e condições dos apoios à recuperação económica no bloco – em princípio, em meados de julho.