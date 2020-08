Semana com turistas britânicos, feiras do livro, cinema e indicadores vários

A penúltima semana de agosto é também a primeira em que já estarão em vigor (desde este sábado) as medidas que colocam Portugal na lista dos corredores aéreos do Reino Unido, com potencial de trazer mais turistas britânicos para o país, já que deixa de ser necessário cumprir quarentena.

Segunda-feira, 24 agosto.

Prosseguem as greves parciais de trabalhadores dos CTT pelas melhores condições de trabalho e da qualidade de serviço, que decorrem até 27 de agosto.

Terça-feira, 25 agosto.

Começa o IndieLisboa, festival de cinema independente com mais de 240 filmes, que decorre até 5 de setembro entre a Culturgest, Cinema São Jorge e Cinema Ideal.

Na Alemanha começa o Gamescom. A maior feira mundial de jogos eletrónicos que costuma reunir 275 mil visitantes e acontece este ano em formato online.

Quarta-feira, 26 agosto.

A direção-Geral do Orçamento apresenta a síntese de execução orçamental (julho 2020).

Já a Sonae SGPS apresenta os resultados do 1.º semestre 2020.

Quinta-feira, 27 agosto.

Estreia em Portugal o filme, Tenet, de Christopher Nolan. Era visto como um dos maiores lançamentos do verão e, depois de ter sido três vezes adiado devido à pandemia, chega a Portugal inclusive antes de estrear nos EUA.

Começa em Lisboa a Feira do Livro, que celebra os seus 90 anos até dia 13 de setembro numa edição no Parque Eduardo VII em condições especiais, por causa da pandemia. Há limite de lotação diário de 3300, menos infraestruturas, embora existam 310 pavilhões e todas as atividades são ao ar livre.

Na quinta-feira o Banco de Portugal apresenta os indicadores sobre os Agregados monetários (julho 2020), bem como os dados dos empréstimos e depósitos bancários e o indicador avançado dos empréstimos a particulares (julho 2020);

Há ainda o inquérito à Avaliação Bancária na Habitação (julho de 2020) do INE.

Sexta-feira, 28 agosto.

Começa a 7ª Feira do Livro do Porto nos Jardins do Palácio de Cristal, com 120 stands, limite de 3500 pessoas diárias e que decorre até dia 13 de setembro.

A Comissão Europeia mostra o indicador de Sentimento Económico & Indicador de Clima de Negócios (agosto).

Já o INE mostra os dados dos inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores (agosto 2020) e o índice de Volume de Negócios, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas no Comércio a Retalho (julho 2020).

Domingo, 30 agosto.

Começa em Madrid a Global Water Summit 2020, um evento específico para o setor da água que reúne anualmente profissionais de todo o mundo.