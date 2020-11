Dinheiro Vivo 16 Novembro, 2020 • 08:25 Partilhar este artigo Facebook

A semana começa com o INE a revelar dados sobre a atividade turística de setembro de 2020 e o Banco de Portugal a anunciar o boletim oficial.

Terça e quarta-feira o Presidente da República começa a ouvir os partidos com assento parlamentar sobre o Orçamento de Estado para 2021, a pandemia de covid-19 e o estado de emergência.

Ainda na terça-feira o INE revela as estatísticas da atividade dos transportes de setembro e no mesmo dia inicia-se a Smart City Live 2020, em Barcelona, que reúne os principais players internacionais em cidades inteligentes em formato virtual.

Quarta-feira, o Banco de Portugal divulga indicadores da inflação de outubro de 2020, a posição de investimento internacional do terceiro semestre em Portugal e a balança de pagamentos. Já o INE apresenta no mesmo dia indicadores de previsões agrícolas, índices de preços na produção industrial e síntese económica de conjuntura de outubro de 2020.

Na Alemanha realiza-se a reunião do Conselho de Governadores do BCE. E ainda esta quarta-feira, a Comissão Europeia revela o pacote de outono do semestre europeu.

Quinta-feira, o Banco de Portugal revela os indicadores de financiamento das administrações públicas e de endividamento do setor não financeiro.

A fechar a semana, no dia em que o Parlamento vota o Orçamento do Estado na especialidade para 2021, o Dinheiro Vivo e a TSF debatem o tema da "Banca no pós-covid-19", numa conferência que irá reunir António Horta Osório, Mário Centeno e vários banqueiros. Poderá acompanhar online em dinheirovivo.pt.

Ainda na sexta-feira aguarda-se que a agência Fitch atualize o rating de Portugal. E a Ibersol apresenta resultados do quarto trimestre após o encerramento dos mercados. Na Arábia Saudita realiza-se uma reunião virtual de ministros dos negócios estrangeiros do G20.