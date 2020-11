Na agenda de indicadores estão os índices de produção industrial em setembro, divulgados pelo INE na segunda. Também o Banco de Portugal revela dados sobre a dívida pública, taxas de juro de empréstimo bancários e as taxas de juro de novas operações de empréstimos e depósitos. Neste dia termina também a consulta pública para a Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030.

Na terça, o BPI apresenta os resultados do terceiro trimestre. A farmacêutica Bayer divulga resultados no mesmo dia, relativos aos meses de julho a setembro.

Na quarta está prevista a publicação das estatísticas do emprego no terceiro trimestre. No mesmo dia a NOS, CTT e Sonaecom divulgam os resultados do terceiro trimestre. No Parlamento é ouvido o ministro Pedro Nuno Santos sobre as Grandes Opções para 2021-2030 e o Orçamento do Estado para 2021.

Na quinta o INE divulga as estatísticas dos transportes e comunicações e a remuneração bruta mensal média por trabalhador. A Corticeira Amorim, Novabase, Sonae Capital e a Caixa Geral de Depósitos apresentam resultados trimestrais. No mesmo dia o Conselho das Finanças Públicas publica o relatório da análise da proposta do OE para 2021.