Semana de feriado e discussão na generalidade do Orçamento do Estado

Na segunda-feira começa a discussão na generalidade do Orçamento do Estado para 2019, que termina na terça-feira com a votação que fará o documento seguir para a apreciação na especialidade.

Na terça-feira, o INE apresenta mais dados: as estimativas de emprego e desemprego, o índice de volume de negócios e remunerações e da produção industrial relativos ao mês de setembro.

Quarta-feira é o último dia de outubro e assinala-se o Dia Mundial da Poupança. No mesmo dia, o Eurostat faz uma estimativa rápida da inflação da zona euro.

Na quinta-feira é feriado nacional e “Dia de Todos os Santos”. Neste dia começam a ser pagos os carregamentos dos veículos elétricos nos postos rápidos da rede Mobi.E e a Ryanair começa a cobrar entre 8 e 10 euros por cada bagagem de mão.

Também durante esta semana, o Ministério das Finanças tem de cumprir o pedido de negociação suplementar, que foi pedido pelos sindicatos da Função Pública.