Semana de Páscoa decisiva para preço dos combustíveis

Com o país em estado de emergência, a semana da Páscoa vai ficar marcada por novidades na área da energia.

Logo na segunda, os países da OPEP e os aliados, liderados pela Rússia, vão ter uma reunião virtual para discutirem eventuais novos cortes de produção. O resultado desta reunião pode influenciar o preço dos combustíveis.

No dia a seguir, Mário Centeno vai liderar mais uma reunião virtual do Eurogrupo, com os ministros das finanças da zona euro a tentarem encontrar uma estratégia para lidar com os impactos do novo coronavírus. Também neste dia, vamos conhecer o preço da construção de casas novas em fevereiro, antes da Covid-19.

Na quarta, a Galp vai anunciar os resultados operacionais nos primeiros três meses deste ano e o INE vai divulgar os números das exportações e importações de fevereiro.

O que deve saber do estado de emergência II. Ordem para recolher na Páscoa

A partir de quinta, para evitar as viagens da Páscoa, estão proibidas as deslocações para fora do concelho de residência e os aeroportos nacionais vão estar encerrados. Esta medida vai vigorar até ao final de segunda-feira.