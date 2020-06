Semana de reaberturas (Portugal de fora), G20 e assembleias gerais de acionistas

A penúltima semana de junho é também a primeira do verão, que começou oficialmente este domingo.

Segunda-feira, 22 junho.

Este é um dia marcado por algumas reaberturas. Em França é a reabertura das escolas. Espanha reabre neste 22 de junho as suas fronteiras com o Espaço e remove a necessidade de quarentena, excepto com Portugal – essa reabertura só acontecerá a 1 de julho.

Já a União Europeia e China fazem esta segunda-feira, por videoconferência, uma cimeira que esteve agendada para março, mas foi adiada devido à pandemia.

A Impresa e a Teixeira Duarte têm a sua Assembleia geral de acionistas.

A SATA retoma os voos entre os Açores e Lisboa.

A CGTP inicia a Semana Nacional de Luta, com ações na rua em locais de trabalho até 26 de junho.

Já o Banco de Portugal lança os indicadores das balanças corrente e de capital, e a posição de investimento internacional referentes ao 1º trimestre em Portugal.

Terça-feira, 23 junho.

É o início da Collision from Home, a conferência que pertence à Web Summit, deveria ter sido em Toronto mas se realiza pela primeira vez de forma remota e totalmente online.

Já o Banco de Portugal lança os indicadores do financiamento das administrações públicas e do endividamento do setor não financeira.

O INE divulga os indicadores do índice de preços da habitação do 1º trimestre e as contas económicas da Silvicultura de 2018.

No Parlamento e em comissões diferentes são ouvidos o presidente da TAP a pedido do PS e do PSD, bem como vários secretários de Estado a propósito do Orçamento Suplementar.

Quarta-feira, 24 junho

Banco de Portugal divulga o PIB do país referente ao primeiro trimestre e o INE mostra as contas nacionais trimestrais por setor institucional do 1º trimestre.

Em Frankfurt acontece a reunião do Conselho de Governadores do BCE sobre a política não monetária.

A Martifer tem a sua assembleia geral.

Quinta-feira, 25 de junho.

É a assembleia geral da Lisnave, bem como da Jerónimo Martins, da Navigator (uma assembleia-geral extraordinária) e, a nível europeu, da Lufthansa.

Sexta-feira, 26 de junho.

Os ministros da Agricultura do G20 reúnem-se em Ríade, na Arábia Saudita, até dia 27 de junho.

O Banco de Portugal mostra os dados dos empréstimos a particulares referente a maio. A Direção Geral do Orçamento apresenta a síntese de execução orçamental do mesmo mês

Este é também o dia da assembleia-geral de acionistas da Cortiçeira Amorim e do Grupo Visabeira. No Parlamento são ainda discutidos vários projetos de lei em sessão plenária.