Live. Semana de resultados e de conhecer o novo governo

Na semana em que António Costa espera tomar posse do novo governo, surgem as primeiras apresentações de resultados do terceiro trimestre. A Galp inicia o calendário de resultados logo na terça-feira e segue-se a Jerónimo Martins na quarta-feira.

A petrolífera nacional teve um trimestre de aumento da produção de petróleo mas, o aumento do preço da matéria-prima ainda pode penalizar. Na Jerónimo Martins, espera-se a confirmação de um trimestre sólido sustentado nos habituais bons resultados da Biedronka na Polónia.

O governo de António Costa espera tomar posse esta quarta-feira, data que foi anunciada esta semana por Marcelo Rebelo de Sousa, porém, a contagem dos votos da emigração poderá vir a alterar o calendário.