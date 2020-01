Semana em que Orçamento do Estado entra na especialidade

Esta semana marca o arranque das audições na especialidade do Orçamento do Estado. Até sexta, há nove ministros que vão passar pelo Parlamento. Mas há mais acontecimentos a marcar os próximos dias.

Logo na segunda, vamos conhecer a taxa de inflação do ano passado e que deverá situar-se em 0,3%, segundo as previsões do Banco de Portugal. No dia a seguir, também o Banco de Portugal vai divulgar os dados dos empréstimos dos bancos a particulares e para o crédito à habitação.

Na terça, será a apresentação do pavilhão de Portugal na Expo 2020, no Dubai. Na quarta, é assinada a primeira fase do acordo comercial entre os Estados Unidos e a China, vamos saber quantos turistas vieram a Portugal em novembro e ainda será reaberta a oficina de manutenção de comboios da CP de Guifões, em Matosinhos.

Depois de na quinta o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, ter sido ouvido no Parlamento, a semana termina com a agência Moody’s a divulgar o rating da dívida de Portugal.