Dinheiro Vivo 23 Novembro, 2020 • 08:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

De segunda a quinta-feira, no Parlamento, continuará a discussão do Orçamento do Estado na especialidade. A votação final global documento será na quinta.

Na terça-feira, dia 24, o Conselho das Finanças Públicas publica o relatório sobre a evolução orçamental da administração local, de janeiro a junho de 2020.

No mesmo dia, o INE divulga as estatísticas da globalização das filiais das empresas estrangeiras, de 2019, e realiza-se ainda a assembleia extraordinária da The Navigator, que tem como objetivo deliberar sobre a distribuição de 99 milhões de euros de resultados transitados.

Na quarta-feira, a Direção-Geral do Orçamento divulga a síntese de execução orçamental de outubro de 2020 e, neste dia, termina o prazo para as empresas entregarem os planos para a igualdade, relativos a 2021.

Dia 26, quinta-feira, o Banco de Portugal revela os dados dos empréstimos e depósitos bancários de outubro. Ainda neste dia, realiza-se a Assembleia-Geral extraordinária do grupo Jerónimo Martins.

A fechar a semana, na sexta feira, o INE apresenta os indicadores referentes aos inquéritos de conjuntura às empresas e aos consumidores, correspondentes a novembro; o índice de volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas no comércio a retalho de outubro, e ainda o inquérito à avaliação bancária na habitação, do mesmo mês.