Neste dia, o INE revela estatísticas da produção industrial de 2019, o Banco de Portugal apresenta dados sobre mercado secundário de novembro e dá-se ainda a Assembleia Geral de Obrigacionistas do Santander Totta, para deliberar sobre a destituição do BNP Paribas.

Terça-feira, o Banco de Portugal divulga o PIB e agregados correspondentes ao 3.º trimestre.

Quarta-feira, o Banco de Portugal revela indicadores de empréstimos a particulares, correspondentes a outubro, e o INE apresenta também o Índice de Custos de Construção de Habitação Nova, referente ao mesmo mês.

Neste mesmo dia, no âmbito do seu 9.º aniversário, o Dinheiro Vivo organiza a conferência "Relançar Portugal", onde temas como a energia, turismo, RH, saúde, indústria e digitalização marcam o debate.

Quinta-feira, dia 10, marca a semana com a entrega do plano de restruturação da TAP, em Bruxelas. Neste dia, o INE revela estatísticas do comércio internacional de outubro e a primeira estimativa de contas económicas da agricultura e o Banco de Portugal divulga o Balanço dos Fundos de Investimento de outubro e as emissões de títulos mensal.

Ainda quinta-feira, realiza-se o E-Seminário "Orçamento de Estado 2021", organizado pela Associação Empresarial de Portugal, para debater a "Análise das principais alterações Legislativas" e, na Alemanha, ocorre a reunião de política monetária do Conselho de Governadores do BCE.

Por fim, na sexta-feira, o INE revela as estatísticas relativas aos Serviços Prestados às Empresas em 2019; ao Índice de Produção, Emprego e Remunerações na Construção de outubro de 2020 e aos Índices de Volume de Negócios, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas nos Serviços.