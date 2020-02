Semana marcada pelo crescimento da economia em 2019

Esta semana vai ficar marcada pela mudança do secretário-geral da CGTP e pelos números do crescimento económico no ano passado. Antes disso: na segunda, o Governo volta a reunir-se com os sindicatos da função pública para discutir os aumentos dos salários no Estado e vai ser apresentado o plano estratégico para o turismo na região de Lisboa até 2024.

Terça, vamos saber quanto dinheiro os bancos emprestaram no ano passado para crédito à habitação e crédito pessoal, com os dados do Banco de Portugal. Na quarta, há reunião da comissão permanente da Concertação Social para discutir o acordo de médio prazo sobre salários, rendimentos e competitividade.

Na sexta, vamos saber quanto é que a economia nacional cresceu no ano passado e quantos turistas passaram por Portugal, com os dados do INE. Na sexta e no sábado, decorre o congresso da CGTP, no Seixal, que vai ficar marcado pela despedida de Arménio Carlos como secretário-geral da intersindical.

Fique ainda atento às obrigações fiscais: tem até sábado para apresentar a declaração de rendas e aderir ao regime especial que limita o valor do IMI; até domingo, tem de consultar e atualizar, no Portal das Finanças, os dados sobre a composição do agregado e outros dados pessoais relevantes.