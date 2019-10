Live. Semana pós-eleições marcada por Tancos e previsões do Banco de Portugal

Na terça-feira o Banco de Portugal divulga as taxas de juro de empréstimos bancários e a Galp publica os dados operacionais do terceiro trimestre.

Quarta-feira, dia 9 de outubro, o Tesouro faz um leilão de obrigações a 15 anos, com o objetivo de angariar entre 750 e mil milhões de euros.

No mesmo dia serão conhecidos os resultados do estudo anual da ACEPI sobre a economia digital em Portugal.

Neste dia as atenções estarão, no entanto viradas para o Parlamento. A Comissão Permanente da Assembleia da República vai debater o caso Tancos.

Na quinta-feira o boletim económico do Banco de Portugal dará a conhecer uma análise detalhada da evolução da economia em 2019 bem como as mais recentes projeções do supervisor para o conjunto do ano.

No mesmo dia em Matosinhos é inaugurado o centro de inovação e tecnologia mundial da Oracle. Vai prestar apoio a empresas a nível internacional, na área do retalho.

Ainda no dia 10 arranca na FIL o Salão Imobiliário de Portugal (SIL), a mais importante feira do setor, que se estende até domingo.

No final da semana, dia 11, termina o prazo para a Cofina registar a OPA à Media Capital.