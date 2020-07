Semana repleta de indicadores, do turismo ao comércio de mercadorias

A terça-feira promete trazer um dia recheado de audições no parlamento. Durante a manhã está marcada uma audição à autoridade da concorrência sobre o setor das telecomunicações e consequências da implementação do 5G, a pedido do Bloco de Esquerda. Também nesta manhã está marcada uma audição a Rita Marques, secretária de Estado do Turismo sobre a estratégia para o relançamento do setor. Já à tarde, a comissão de Economia, Inovação, Obras públicas e Habitação ouve o presidente da Área Metropolitana de Lisboa.

Também na terça é dia de os sindicatos negociarem com o governo o tema do teletrabalho na administração pública. Já o Banco de Portugal revela também na terça indicadores sobre as taxas de juro de empréstimos bancários e os empréstimos a particulares em maio. No panorama internacional, a OPEP apresenta o relatório mensal sobre o mercado do petróleo.

A meio da semana, está prevista a divulgação da atividade turística do mês de maio. É também neste dia que termina a interdição do desembarque de cruzeiros nos portos nacionais.

Na quinta, o Conselho de Finanças Públicas emite o relatório sobre execução orçamental até março de 2020. O Eurostat revela dados sobre o Comércio Internacional de Mercadorias em maio também na quinta-feira.

Na sexta-feira, está prevista a divulgação pelo INE dos dados da produção industrial e da síntese de conjuntura do mês de junho. No mesmo dia, o INE conta divulgar as estatísticas de construção e habitação relativas ao ano passado.