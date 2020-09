Semana traz outubro, o fim de apoios e Von der Leyen em Portugal

A semana em que dizemos adeus a setembro e olá a outubro, além das preocupações relacionadas com a aproximação ao inverno em plena pandemia, traz ainda mais contas para pagar e o fim de alguns dos prazos, inclusive do ‘lay-off’ simplificado para aquelas empresas que pela primeira vez o pediram em junho e que não permanecem encerradas por ordem das autoridades de saúde.

Segunda-feira, 28 setembro.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, chega a Portugal para dois dias de reuniões com António Costa – para discutir o plano de recuperação de Portugal, apresentar o plano da UE e começar a preparar a presidência portuguesa, que começa a 1 de janeiro. Terça também estará reunida com Marcelo Rebelo de Sousa e irá participar no Conselho de Estado.

– Termina na Arábia Saudita a reunião de ministros da Energia do G20.

– INE: Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação (agosto de 2020)

– Divulgados no Japão os indicadores da economia japonesa.

– Economia norte-americana: Índice empresarial de produção do Fed de Dallas (set)

– 5.ª Cimeira do Turismo Português com três web conferences e um evento transmitido em live stream a partir da Fundação Calouste Gulbenkian

– Justiça: antigo presidente do CaixaBank ouvido em tribunal, em Madrid, no caso de alegadas irregularidades na aquisição do banco português BPI.

– Início do Fórum de Turismo Interno “Vê Portugal”, nas Caldas da Rainha até 1 de outubro.

Terça-feira, 29 setembro.

– Comissão Europeia: Indicador de Sentimento Económico & Indicador de Clima de Negócios (setembro)

– INE apresenta estimativas Mensais de Emprego e Desemprego (agosto 2020), bem como inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores (setembro de 2020);

– Ibersol: apresentação de resultados do 1.º semestre.

Quarta-feira, 30 setembro.

– Covid-19: termina prazo de ‘lay-off’ simplificado para aquelas empresas que pela primeira vez o pediram em junho e que não permanecem encerradas por ordem das autoridades de saúde. A medida aprovada pelo Governo para a proteção dos postos de trabalho, designada por ‘lay-off’ simplificado, entrou em vigor no dia 27 de março e terminava no dia 30 de junho.

– Covid-19: termina prazo de adesão às moratórias de crédito. Os particulares e empresas que pretendam pedir adesão às moratórias de crédito, medida que permite a suspensão temporária dos empréstimos, só o podem fazer até esta quarta-feira, conforme decisão da Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla em inglês), que suspendeu o regime excecional, no que toca a novas adesões, mantendo, no entanto, os prazos de vigência das moratórias para quem já aderiu ou venha a fazê-lo até esta data limite.

– Covid-19: termina prazo para a demonstração da quebra de rendimentos para a não suspensão de serviços essenciais.

– AIMI: termina prazo de pagamento do Adicional ao Imposto Municipal sobre os Imóveis.

– Termina suspensão da denúncia dos contratos de arrendamento e da execução de hipotecas de habitação própria e permanente.

– Montepio Geral — Associação Mutualista: assembleia geral extraordinária

– Volkswagen: assembleia geral anual de acionistas, em Wolfsburgo.

– Reunião Plenária da CPCS – Comissão Permanente de Concertação Social focado no plano de recuperação e resiliência e no balanço da situação provocada pela pandemia. A comissão volta a reunir na sexta, dia 2 de outubro, para falar do Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho.

– AHRESP: assembleia-geral. Ponto único: Alteração dos Estatutos da Associação Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP)

– Termina período para apicultores declarem apiários.

– Início, em Lisboa, da FHIN SUMMIT 2020 – Cimeira Agroalimentar Euro Mediterrânica. A Associação do Cluster Agroindustrial do Centro (InovCluster) organiza a iniciativa como aposta na inovação, no conhecimento e na investigação produzida. Até dia 2 de outubro.

– Webinar Procurement BASD: Alterações climáticas. Organizado pelo Grupo de Trabalho das Multilaterais (AICEP e GPEARI-MF) e o Banco Asiático de Desenvolvimento (BAsD), o encontro tem como foco nas oportunidades de procurement associadas a ações de adaptação e de mitigação dos efeitos das alterações climáticas nos mercados asiáticos e no pacífico.

– FESAHT (Federação dos Sindicatos da Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal) reúne-se com a CP para discutir a retoma da atividade dos comboios internacionais.

– Webinar “UE – Mercosul, pelo ambiente, agricultura e direitos humanos”. Organizado pela Plataforma Troca – por um comércio internacional justo”.

– Justiça: atual presidente executivo do CaixaBank é ouvido no caso de alegadas irregularidades na aquisição do banco português BPI, em Madrid.

Quinta-feira, 1 outubro.

– Banco de Portugal apresenta desenvolvimentos recentes do Sistema Bancário Português. e indicadores da dívida pública.

– CGTP: 50.º aniversário

– TAP: companhia reforça rede de destinos. A companhia aérea portuguesa espera contar até ao fim deste mês com um total de 82 rotas e 666 voos semanais.

– Grupo Royal Caribbean reinicia operações em Miami. O grupo detém as marcas Royal Caribbean International, Celebrity Cruises e Azamara.

– Conferência online “Ensino: Os futuros profissionais da contabilidade”. Organizada pela OCC – Ordem dos Contabilistas Certificados no âmbito do 2.º ciclo de conferências online “Conviver com a pandemia” que decorre até dia 10 de dezembro.

– Encontro “Levar Portugal a Bom Porto”, no Palácio da Bolsa, no Porto. Organizado pela SEDES no âmbito das comemorações do seu cinquentenário, este é o primeiro de uma série de conferências e seminários que procuram debater o futuro coletivo do país. O orador convidado António Costa Silva aborda o tema “Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal”.

– Cerimónia de entrega do Prémio Apetro. O Prémio Apetro foi instituído pelo Departamento de Engenharia Mecânica (DEM), em colaboração com a Coordenação do Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica (MEMec), e tem por objetivo distinguir o mérito académico, premiando anualmente o melhor aluno do Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica no IST.

Sexta-feira, 2 outubro.

– European City Facility: termina prazo de entrega de candidaturas ao 1.º concurso. A European City Facility é uma iniciativa criada no âmbito do Horizonte 2020 (Programa de investigação e inovação da União Europeia), e consiste num instrumento simplificado de apoio à consultoria financeira e administrativa, a ser concedido a cerca de 200 entidades candidatas. O objetivo final é o de facilitar a subsequente mobilização de investimentos locais em ações de eficiência energética e energias renováveis.

– Banco de Portugal (BPStat) apresenta os indicadores: Balanças corrente e de capital / área euro (2.º trimestre de 2020); Posição de investimento internacional / área euro (2.º trimestre de 2020).

– Início da 7.ª Feira Ibérica de Turismo, na Guarda, até 5 de outubro. A sétima edição da feira, que tem por lema “Uma feira. Dois países. O mundo”, tem Cuba como país convidado, e a província de Ávila como destino espanhol convidado.

– Termina FHIN SUMMIT 2020 – Cimeira Agroalimentar Euro Mediterrânica. A Associação do Cluster Agroindustrial do Centro (InovCluster) organiza a iniciativa como aposta na inovação, no conhecimento e na investigação produzida.

Sábado, 3 outubro.

– Arranca em Matosinhos a Expocosmética – Feira de Cosmética, Estética, Unhas e Cabelo. Até 5 de outubro.

Domingo, 4 outubro.

– Início da missão empresarial da AEP ao Canadá. Missão empresarial multissetorial a Toronto e Montreal organizada pela AEP – Associação Empresarial de Portugal, com o objetivo de apoiar as empresas no seu processo de diversificação de mercados. Até dia 09 de outubro. Neste dia a missão empresarial parte de Lisboa e Porto.