Semana traz situação de contigência e audições sobre o Novo Banco

A partir de terça-feira, a situação de contingência traz novas regras na tentativa de conter a propagação da covid-19, como a limitação de ajuntamentos a dez pessoas e novos horários de abertura para o comércio. Recorde aqui todas as regras anunciadas na semana passada por António Costa.

Na terça-feira, o INE divulga dados sobre a atividade turística no mês de julho. No Parlamento, a Comissão de Orçamento e Finanças ouve o presidente do Novo Banco sobre a alienação das carteiras de imóveis e créditos do banco. Os deputados pediram também a presença de Mário Centeno e João Leão, agora ministro das Finanças.

No mesmo dia, a partir da Califórnia, a Apple apresenta novos produtos. Devido à pandemia, a apresentação será feita apenas online, continuando as dúvidas sobre se será já apresentado o novo iPhone ou se a revelação ficará para mais tarde. Também nos Estados Unidos arranca o comité do mercado aberto da Reserva Federal norte-americana.

Na quarta-feira, logo pela manhã, é ouvido no Parlamento o presidente do Fundo de Resolução, ainda no tema do Novo Banco. Também na quarta, António Costa Silva é ouvido no parlamento sobre o Plano de Recuperação económica do país entre 2020 a 2030.

Na quinta, o Banco de Portugal revela vários indicadores, como as balanças corrente e de capital ou a posição de investimento internacional. O INE tem prevista também a divulgação dos preços na produção industrial e a síntese económica de conjuntura. Em Madrid, a Inditex, a dona da Zara, apresenta os resultados do primeiro semestre.

Na sexta, a agência de notação financeira DBRS divulga o rating de Portugal.

Durante o fim-de-semana realiza-se em Lisboa o Encontro Nacional de veículos elétricos. Em Milão, arranca a feira de calçado Micam, com a participação de cerca de 35 expositores portugueses, quase um terço dos 81 da edição de setembro do ano passado.