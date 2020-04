Semapa ajuda cientistas em busca de teste de imunidade

Aquisição de equipamento, material e recursos para melhorar a capacidade instalada de realização de testes de diagnóstico numa primeira fase e no desenvolvimento de projetos científicos que potenciem o conhecimento desta doença, tentando prevenir novas vagas da epidemia. Assim se resume o apoio anunciado hoje pelo grupo Semapa aos projetos em desenvolvimento pelo Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (iMM) no combate à Covid-19.

“O apoio do grupo Semapa a estes projetos insere-se num conjunto alargado de medidas de prevenção e de salvaguarda da saúde coletiva que implementámos internamente”, explica o CEO, João Castello Branco. “Sentimos uma responsabilidade acrescida em contribuir para o combate a esta pandemia e o apoio ao Instituto de Medicina Molecular é um passo fundamental nesta missão. Queremos, sobretudo, contribuir para o regresso à normalidade social e económica”,justifica ainda.

De facto, o tema da imunidade populacional tem sido focado com cada vez maior frequência, na medida em que poderá ser determinante para o regresso à normalidade, depois de terminado o período de confinamento. Estes testes serológicos permitem detetar em pessoas com ou sem sintomas a presença de anticorpos gerados pelas defesas do organismo contra o vírus e assim permitir o regresso seguro das populações às suas rotinas. O contributo da Semapa permitirá assim, para além dos projetos de monitorização do vírus e do estudo aprofundado sobre a doença, acelerar estes testes e apressar o regresso da normalidade, algo em que países como a Alemanha e o Luxemburgo estão também a apostar, com a Alemanha a estudar mesmo a possibilidade de atribuir certificados de imunidade às pessoas.

“Melhorar a capacidade que temos instalada para a realização de testes de diagnóstico, que se multiplica já em outros centros de investigação, em conjunto com o alargamento do conhecimento científico que temos sobre o vírus SARS-CoV-2 (que causa a doença Covid-19), é essencial para que a sociedade regresse à normalidade e é por isso muito importante que diferentes instituições científicas e da sociedade em geral estejam juntas neste desígnio comum”, refere Miguel Prudêncio, Investigador Principal do iMM.

O grupo Semapa, um dos principais grupos industriais portugueses com mais de 6 mil colaboradores e presença em vários continentes, que gera mais de 75% do seu volume de negócios fora do país, vai assim apoiar o Plano Operacional do iMM de combate à pandemia.