Senhorios e estudantes à espera do novo recibo de rendas para o IRS

Os milhares de estudantes universitários deslocados da sua residência e que estão a viver em quartos ou casas arrendadas ganharam este ano o direito a abater ao IRS parte desta despesa. Para isso, é necessário que o recibo emitido pelo senhorio assinale que se trata de um arrendamento de estudante. O problema é que este modelo de recibo (ou a aplicação informática que o operacionalize) ainda não existe e entre os senhorios receia–se que venha a ser necessário anular os recibos entretanto emitidos.

A nova tipologia de dedução ao IRS vale 200 euros e surgiu no Orçamento do Estado para 2018, onde está também definido que as faturas ou outro documento que, nos termos da lei, titule o arrendamento “serão emitidos com indicação de que este se destina ao arrendamento de estudante deslocado”.

A novidade da medida – e o facto de só daqui a um ano, com a entrega do IRS, ela revelar a sua importância na contabilização do imposto – faz que muitos estudantes ainda não se tenham apercebido da necessidade de se irem munindo de recibos de renda preenchidos de acordo com as regras definidas no OE. E o mesmo se passa com os senhorios.

Mas também há quem esteja mais atento à falha e tenha pedido ajuda aos partidos com assento no Parlamento. Foi assim que ao PCP começaram a chegar perguntas sobre a ausência de uma solução. “Estamos no quinto mês do ano e esta situação é insustentável”, reagiu ao Dinheiro Vivo o deputado Paulo Sá, a quem foram reportados casos de estudantes que já tinham confrontado os senhorios com a necessidade de emitirem recibos em conformidade. Sob pena de estes não servirem para nada, em termos fiscais.

Paulo Sá adianta ainda que, perante esta situação, alguns senhorios optaram por deixar de emitir recibos e esperar por uma resposta da Autoridade Tributária e Aduaneira. O Dinheiro Vivo questionou o Ministério das Finanças sobre quando é que o modelo de recibo vai estar disponível e o que devem fazer os senhorios que, entretanto, tenham emitido recibos de renda sem aquela indicação, mas não obteve resposta.

Criticando o desfasamento temporal entre a entrada em vigor de requisitos legais e a sua operacionalização, o deputado do PCP afirma esperar que a resposta que venha a ser encontrada pela Autoridade Tributária e Aduaneira acomode uma solução para os senhorios que já emitiram recibos.

A ausência de resposta faz que, para já, haja mais dúvidas do que certezas. Entre os senhorios, a Associação Lisbonense de Proprietários refere não haver, pelo menos por enquanto, registo de estudantes a pedir que o recibo seja passado especificamente com aquela indicação. Ao Dinheiro Vivo, Menezes Leitão, presidente da ALP, acentua que a lei não é clara, havendo dúvidas sobre quem recai a obrigação de juntar aquela informação de que se trata de uma renda de estudante deslocado.

“Neste momento não sabemos quem tem de fazer essa indicação, mas a verdade é que neste momento não é possível fazê-lo”, precisou Menezes Leitão, alertando que a anulação de recibos acaba por ser um processo complicado, havendo o risco de estas situações se acumularem à medida que o ano avança.

Tiago Lucas, estudante do último ano de Engenharia Civil, partilha com um amigo uma casa arrendada em Lisboa. Preenchem ambos os requisitos de estudante deslocado, mas não se tinham apercebido de que, este ano, parte desta despesa pode ajudar os pais a reduzir o IRS. “Vou ter de falar com o senhorio”, referiu ao Dinheiro Vivo, acrescentando que até agora este lhes tem passado os recibos como habitualmente.

João Pedro Videira, da Associação Académica da Universidade do Porto, receia que o desconhecimento e a novidade da medida levem a que acabe por não ser aproveitada. A questão é relevante até porque, assinala, no Porto há cerca de 15 mil estudantes deslocados, sendo que as residências universitárias apenas disponibilizam pouco mais de 1400 camas.

O dirigente estudantil acrescenta, no entanto, que o universo dos que vão poder usar as rendas para abater ao IRS acaba por ser mais reduzida do que os números indicam, porque “é prática comum” os estudantes serem convidados a pagar a renda sem o respetivo recibo – o que permite a quem arrenda escapar aos impostos. Este estratagema é vedado aos bolseiros sem vaga nas residências porque apenas com o recibo conseguem ter acesso a um suplemento de 126 euros mensais. Resultado: o senhorio cobra rendas mais altas.