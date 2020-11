Sensibilização para problema dos resíduos urbanos em Semana Europeia

Dinheiro Vivo/Lusa 18 Novembro, 2020 • 19:57 Partilhar este artigo Facebook

Portugal produz resíduos urbanos acima da média europeia e para assinalar a semana europeia sobre a matéria vão decorrer de 21 a 29 ações de sensibilização para o problema em todo o país.

Entre os dias 21 e 29 de novembro decorre a Semana Europeia de Prevenção de Resíduos e a empresa de tratamento e valorização de resíduos em Portugal EGF, com as suas 11 concessionárias, vão promover ações e atividades de redução, reutilização e reciclagem, centradas este ano nos chamados resíduos invisíveis, os que são gerados durante o processo de fabricação de produtos.

Num comunicado onde especifica as ações que vão decorrer em todo o país a EGF salienta que em Portugal são produzidos por ano quase 513 quilos de resíduos urbanos por habitante.

No ano passado o país produziu um total de 5,28 milhões de toneladas destes resíduos. "Este valor está acima da média europeia, e só com a adoção de comportamentos corretos será possível reduzir esta produção", salienta a EGF no comunicado.

As campanhas, explica a EGF, destinam-se a alertar a população que, mesmo tem tempo de pandemia, "a preocupação com o planeta está na ordem do dia".

Das ações da EGF fazem parte, entre outras, a campanha "O futuro do planeta não é reciclável", através dos meios de comunicação social, o Programa Ecovalor, junto das escolas, ou a campanha Toneladas de Ajuda (em mercados municipais).

A gestão dos sistemas de tratamento e valorização de resíduos é feita através de 11 empresas concessionárias da EGF (Algar, Amarsul, Ersuc, Resiestrela, Resinorte, Resulima, Suldouro, Valorlis, Valorminho, Valnor e Valorsul).

Ao longo da semana cada uma das empresas tem programadas ações, desde a angariação de brinquedos usados pela Algar, à compostagem doméstica pela Resinorte, ou a oficinas sobre desperdício alimentar pela Valorlis.

A Valorsul também oferece ações de formação em compostagem doméstica e promove na próxima semana uma recolha de pequenas quantidades de resíduos perigosos provenientes dos agregados familiares, como latas de tinta, diluentes ou inseticidas.

As empresas do grupo EGF processam anualmente cerca de 3,3 milhões de toneladas de resíduos urbanos, provenientes de 6,2 milhões de pessoas de 174 municípios.