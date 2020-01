Sentimento económico inalterado na zona euro e na UE em dezembro

O indicador de sentimento económico ficou praticamente inalterado na zona euro e na União Europeia (UE) em dezembro passado devido ao aumento da confiança dos empresários e às perspetivas mais pessimistas dos consumidores, segundo estimativas de Bruxelas.

De acordo com os dados da Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros (DG ECFIN), hoje divulgados, o indicador de sentimento económico subiu 0,3 pontos para 101,5 na zona euro em dezembro passado, enquanto estabilizou em 100 pontos na UE no mesmo mês.

No que toca à zona euro, a DG ECFIN explica que, no final de 2019, registou-se uma “confiança significativamente maior na área dos serviços e da construção e, em menor grau, no comércio a retalho, enquanto a confiança piorou entre os consumidores e permaneceu praticamente inalterada na indústria”.

Já relativamente à UE, aquela estrutura indica que, à semelhança da zona euro, “aumentou a confiança nos serviços, na construção e no comércio a retalho”.

Por seu lado, também em toda a União, “a confiança na indústria diminuiu, enquanto a confiança entre os consumidores permaneceu amplamente estável”, adianta a DG ECFIN.