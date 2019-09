Sentimento económico na Alemanha melhora, mas mantém-se em terreno negativo

As expetativas quanto ao andamento da economia alemã melhoraram em setembro, mas as perspetivas mantêm-se ainda negativas para os próximos meses.

O centro de estudos económicos ZEW publicou esta terça-feira o indicador de sentimento económico obtido junto de cerca de duas centenas de analistas. O saldo das opiniões resulta num pulo de 21,6 pontos no indicador que pesa as expetativas para os próximos seis meses, mas a tendência mantém-se negativa (-22,5 pontos). O indicador está agora ao nível de junho.

Apesar das melhorias no outlook, os analistas continuam a pesar mais negativamente a atual situação da economia de Berlim, que deverá neste trimestre terminar em recessão técnica conforme as expetativas já enunciadas pelo banco central alemão, o Bundesbank. A avaliação da atual situação económica desce 6,4 pontos, ficando no nível -19,9 pontos, o mais baixo desde maio de 2010.

“A subida no indicador de sentimento económico ZEW não significa de modo algum um desimpedimento total na economia alemã nos próximos seis meses. As perspetivas permanecem negativas”, comenta em nota o presidente do ZEW, Achim Wambach.

O alívio das tensões entre Washington e Pequim, que se preparam para negociações e produziram algumas concessões tarifárias, estará no entanto a melhorar o cenário. O responsável do Zew escreve que “os fortes receios que os peritos financeiros manifestavam no mês anterior relativamente a uma maior intensificação do conflito comercial entre Estados Unidos e China não se confirmaram. E há ainda esperança de que um Brexit sem acordo possa ser evitado”.

Além disso, contam as novas medidas de política monetária avançadas na passada semana por Mario Draghi, presidente do Banco Central Europeu, com descida nas taxas de depósito, regresso às compras líquidas de dívidas dos países do euro e outras melhorias nas condições de financiamento dos bancos. O ZEW destaca que o BCE “está a tentar reduzir os riscos económicos na Zona Euro com maior alívio da política monetária”.

O sentimento dos analistas alemães relativamente às economias do euro aparece também melhorado nos dados do ZEW, com o indicador quanto aos próximos seis meses a subir 21,2 pontos para ficar em -22,4 pontos. O indicador que pesa a atual situação do grupo desce ligeiramente, 1,1 pontos, para -15,6 pontos.