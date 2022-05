Sentimento económico sobe 0,1 pontos na zona euro em maio

Sentimento económico subiu na zona euro © Orlando Almeida / Global Imagens

O indicador do sentimento económico subiu, em maio, 0,1 pontos na zona euro e recuou 0,5 na União Europeia (UE), face a abril, segundo dados divulgados pela Comissão Europeia, esta segunda-feira.

De acordo com dados da Direção-geral dos Assuntos Económicos e Financeiros do executivo comunitário, na zona euro o indicador do sentimento económico fixou-se, em maio, nos 105 pontos e na UE recuou para os 104,1 pontos.

Por outro lado, o indicador das expectativas de emprego avançou 0,3 pontos (para os 112,9) na zona euro e 0,5 (para os 112,3) na UE.

Considerando as maiores economias da UE, o sentimento económico acelerou marcadamente em Espanha (4,1 pontos) e, em menor medida, em França (1,5), Itália (0,8) e Alemanha (0,2).

Os Países Baixos (-1,2 pontos) e a Polónia (-0,8), por seu lado, viram o indicador recuar de abril para maio.

O recuo do sentimento económico na UE deve-se, segundo a Comissão Europeia, à menor confiança dos empresários do setor da indústria e, com menor peso, à quebra da confiança dos consumidores.

No setor dos serviços, comércio de retalho e construção, a confiança dos empresários manteve-se estável.