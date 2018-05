Ser mais papista que o Papa

O novo Regulamento Geral de Protecção de Dados (RGPD) está a deixar as empresas portuguesas preocupadas, atarefadas e desconcertadas com tanto processo, investimento e burocracia. Do lado dos consumidores, as queixas também são muitas, já que a enxurrada de sms e mails que todos estamos a receber, diariamente, para confirmar registos em newsletters e afins, virou uma autêntica praga.

A lei entrou em vigor ontem, dia 25, e já surtiu este efeito, daí a oportunidade da grande entrevista desta semana com Henrique Santos, presidente da Associação Portuguesa de Proteção de Dados, que desmistifica alguns dogmas e aponta o dedo ao que está a ser feito de errado por várias organizações, que optaram por ser mais papistas que o papa.

Se o RGPD é uma preocupação para os empresários, já a notícia que o Dinheiro Vivo avança nesta edição sobre a entrada em vigor a 30 de maio do Fundo 200M é uma boa nova. Há muito que era esperado este anúncio por parte do ministério da Economia. Afinal são 200 milhões de euros para investimento. “O 200M é um instrumento para atrair investidores do setor tecnológico para Portugal, trazendo não só mais capital para as startups portuguesas mas também investidores que podem projectar e fazer crescer as nossas empresas no mercado global”, explica o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral. E recorda que “este instrumento complementa outros já lançados (fundos business angels e fundos de capital de risco) e pretende alavancar investimentos de maior dimensão na fase de aceleração das empresas, em que criam mais emprego e mais valor”. No fundo tem como objectivo responder a uma necessidade das empresas tecnológicas que, sempre que queriam crescer tinham de procurar no estrangeiros investidores com capacidade financeira que as levasse a ganhar escala.

E como nem só de negócios vive o homem, o futebol é para aqui chamado. O facto de o 11 mais valioso da liga não chegar pagar as obrigações das SAD deve deixar os investidores em alerta máximo. Hoje, com a bola todo o cuidado é pouco.