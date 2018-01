Será este ano que as Euribor vão sair de valores negativos?

É um alívio para quem tem crédito. Mas um quebra-cabeças para quem tem depósitos. As taxas Euribor, o valor a que os banco europeus emprestam dinheiro entre si e que serve como indexante para os juros de crédito, depósitos e outros produtos de poupança, estão em valores negativos desde 2015.

Estas taxas terminaram 2017 em -0,329% no prazo a três meses, em -0,271% a seis meses e em -0,186% a um ano. Mas os especialistas acreditam que as Euribor já tinham batido no fundo e que comecem a subir ao longo de 2018, acompanhando o menor nível de políticas ultraexpansionistas por parte do Banco Central Europeu (BCE). No entanto, com base nos dados atuais vindos do mercado, o mais provável é que não seja ainda em 2018 que estas taxas voltem a ser fixadas acima de 0%.

A instituição liderada por Mario Draghi vai cortar para metade o programa de compras a partir deste mês, o tiro de partida para o longo processo do regresso à normalidade da política monetária. Mas a subida dos juros por parte do banco central ainda deverá levar algum tempo. Segundo uma análise recente do Montepio, prevê-se que o “BCE dê início ao ciclo de subida da taxa de referência no segundo trimestre de 2019”. Atualmente, o banco central tem essa taxa num mínimo histórico de 0%.

Antes da subida da taxa de referência, o mercado antecipa que o BCE suba a taxa de depósitos, o juro que oferece para guardar o dinheiro dos bancos europeus e que influencia a cotação da Euribor. Frankfurt aplica atualmente uma taxa negativa de -0,40% para desincentivar os bancos a guardarem liquidez e, dessa forma, estimular os empréstimos entre bancos e a concessão de crédito. Os economistas apontam que esta taxa deverá começar a subir antes do juro de referência. E isso deverá acontecer no final deste ano ou no início de 2019.

As estimativas para as Euribor

Os economistas do Montepio estimam, com base nos valores implícitos pelo mercado, que as Euribor a três meses apenas saia de valores abaixo de 0% no quarto trimestre de 2019. Já as taxas a seis e a 12 meses deverão voltar a ser fixadas em níveis positivos no primeiro trimestre do próximo ano.

O Montepio estima que a Euribor a três meses chegue ao final deste ano em -0,33% e que o indexante a seis meses em -0,27%. Já a taxa a 12 meses poderá fechar 2018 em -0,04%. Em todos estes casos, as previsões estão em linha com a expectativa atual do mercado.

Para 2019, a previsão do banco é que a Euribor a três meses suba para 0,48%, acima do valor que está implícito pelo mercado. Para a taxa a seis meses a estimativa é de 0,53%. E no prazo a 12 meses a Euribor deverá escalar para 0,64%. Em ambos os casos, as previsões do Montepio ficam acima do que está atualmente a ser descontado pelo mercado.