Serão 46 os alimentos que passam a IVA 0%. Saiba alguns

Na sequência da lista revelada por Marques Mendes, o DN apurou que esta poderá incluir mais produtos e que estão em curso negociações do governo para a estabilização de preços dos bens alimentares com a distribuição e a produção.

A lista tem 46 bens considerados essenciais para a alimentação das famílias. Na mesma, além dos produtos referidos pelo comentador, constam outros peixes como cavala ou faneca e bacalhau, feijão frade e grão de bico, carne de peru e carne de vaca estão incluídas, ovos de galinhas, na fruta o cabaz inclui peras e tangerinas e ainda óleos vegetais e margarinas.

A lista em negociação visa abarcar o número de alimentos suficientes para suprir as primeiras necessidades. As negociações deverão estar concluídas no início desta semana.

Inicialmente, noticiava-se que a lista conteria 35 a 40 produtos.

A lista final resultará de uma negociação entre a distribuição, a produção, e o Ministério da Saúde, com base em critérios nutricionais.

A lista já conhecida:

- Peixes (cavala, faneca, bacalhau, salmão e pescada)

- Feijão frade

- Grão de bico

- Vários legumes (brócolos e curgetes)

- Carne de peru

- Carne de vaca

- Carne de porco

- Ovos de galinhas

- Fruta (inclui maçã, banana, laranja, pera e tangerina)

- Óleos vegetais

- Azeite

- Margarinas

- Batata

- Massa

- Arroz

- Cenouras

- Cebolas

- Tomate

- Leite de vaca

- Frango

- Pão

- Iogurte

- Queijo