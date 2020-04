Sérgio Rebelo. Retoma seria muito mais difícil sem o confinamento

Sérgio Rebelo, professor da Kellogg School of Management, Martin S. Eichenbaum, da Universidade Northwestern, e Mathias Trabandt, da Freie Universität Berlin, foram estudar os efeitos da pandemia da gripe em 1918 para perceber como se comportam as economias com e sem medidas de isolamento social

‘Se não morre do mal, morre da cura’, diz o povo, e o ditado parece aplicar-se, como uma luva, à situação criada pela pandemia do novo coronavírus e à recessão económica que já começa a adivinhar-se no horizonte. Por todo o mundo, os Estados procuram avaliar a melhor forma de combater a doença, num difícil equilíbrio entre as medidas de saúde pública e o desmoronar da economia de mercado. Um estudo agora publicado vem dar razão à opção pelo isolamento social, sublinhando que, no cenário contrário, o custo das perdas humanas tornariam, a longo prazo, a retoma muito mais difícil.

O estudo, intitulado ‘As pandemias deprimem a economia, as intervenções de saúde pública não: evidências da gripe de 1918’, é da responsabilidade de Sérgio Rebelo, professor da Kellogg School of Management, Martin S. Eichenbaum, da Universidade Northwestern, e Mathias Trabandt, da Freie Universität Berlin, conclui que manter os negócios abertos enquanto as taxas de infeção vão crescendo, numa tentativa de criar a chamada ‘imunidade de grupo’, é mais prejudicial para a economia do que fechar estabelecimentos e empresas. Conclusões baseadas, como o nome o indica, nos dados da pandemia da gripe de 1918, que terá infetado cerca de 500 milhões de pessoas em todo o mundo.

“O que o modelo, apesar de ser relativamente simples, faz é balançar o curto e o longo prazo, tomando em consideração os limites de capacidade do sistema de saúde assim como a possibilidade de se desenvolverem tratamentos ou vacinas. No caso de não se desenvolverem vacinas ou tratamentos eficazes, a melhor política é aumentar o isolamento social, à medida que as infeções aumentam, e relaxar quando elas começam a cair. Salvam-se muitas vidas, mas sofre-se uma grande recessão. Por isso, é importante evoluir rapidamente para a adoção de políticas de smart containment que permitam, por exemplo, às pessoas que adquiriram imunidade ao vírus trabalhar e circular livremente”, declarou ao Observador o economista português.

Por isso, “os governos devem resistir à tentação de procurar ganhos económicos transitórios associados ao abandono das medidas de contenção”, porque, alertam os investigadores, “abandonar prematuramente a contenção traz um aumento temporário no consumo, mas nenhum benefício económico de longa duração”.