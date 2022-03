"Seria mais útil num lugar executivo". Alexandra Leitão recusou convite de Costa

Alexandra Leitão, ministra da Modernização do Estado © DianaQuintela/Global Imagens

Para alguém que tem "um perfil executivo" e que nunca esteve no Parlamento, o convite para liderar a bancada parlamentar do PS foi surpreendente. Mas se Alexandra Leitão admite querer manter-se na política, não pretende fazê-lo de qualquer maneira. E entre assumir um lugar ao qual não vê que traga vantagem ou adiar a via política e dedicar-se a outros desafios profissionais na sua carreira, a ainda ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública optou pela segunda.

António Costa deixou a governante de fora do novo elenco governamental, mas ofereceu-lhe um lugar político, convidando-a a sentar-se à frente da bancada parlamentar do PS. Alexandra Leitão recusou. Para quem nunca esteve no Parlamento, "não faria sentido aceitar esse convite".

"A principal razão, a principalíssima razão, é considerar que o meu perfil é mais executivo, é nesse perfil que seria mais útil ao partido e ao governo", justificou, numa declaração à agência Lusa, confirmando o convite de Costa e explicando o motivo da sua rejeição, noticiada pelo Expresso.

Quando o novo governo, hoje anunciado (saiba mais aqui), tomar posse, no dia 30, Alexandra Leitão irá, assim, assumir outros desafios profissionais, como a vida académica, e conforme seja possível continuará na vida política, promete.