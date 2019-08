Serviço da Uber para viagens de grupo chega a Lisboa, Porto e Braga

Chamar um Uber para um grupo de seis pessoas já é possível em Lisboa, no Porto e em Braga. A plataforma de transporte de passageiros anunciou esta quinta-feira que o serviço Uber XL, que só estava disponível no Algarve, passa a estar também ao dispor dos utilizadores das três cidades.

O opção XL da Uber foi lançada em junho de 2016 no Algarve, nomeadamente entre as zonas de Faro, Vilamoura e Albufeira. Um ano depois, a cobertura do serviço de transporte para grupos já estava disponível em toda a região.

Nestas três cidades, o serviço Uber XL terá uma tarifa base de dois euros, que aumenta 15 cêntimos por minuto e 1,10 euros por quilómetro. A opção tem associada uma tarifa mínima de quatro euros.

Citada na nota enviada pela Uber às redações, Mariana Ascenção, Diretora de Comunicação da Uber em Portugal, sublinha que a empresa está “muito orgulhosa” com a expansão do serviço a mais zonas do país.